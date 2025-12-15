Σήμερα παραλάβαμε σχολικό εξοπλισμό από την εταιρία Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) που εξοπλίζει δωρεάν τα σχολεία. Δε μπορώ να μην πω ότι η διαδικασία αιτήματος για θρανία, καρέκλες, γραφεία, ντουλάπες, συρταριέρες, ξεκίνησε με αίτημα του σχολείου που επιβεβαιώθηκε από την Αθμια και προωθήθηκε στην ΚΤΥΠ, όπως προβλέπεται, το 2022 (!) όταν ανέλαβα αναπληρώτρια Διευθύντρια. Ικανοποιήθηκε μόλις σήμερα, μετά από πιεστική αλληλογραφία, και όχι εξ ολοκλήρου. Στο μεσοδιάστημα, το σχολείο μας αγόρασε (!) θρανία και καρέκλες για ένα ολόκληρο τμήμα (που προέκυψε από τριχοτόμηση) με χρήματα των erasmus.

Όμως, τέλος καλό όλα καλά, και κάλλιο αργά παρά αργότερα Ίσως το πιο ευχάριστο της ημέρας ήταν η συνδρομή του Δήμου. Με αμεσότητα και κατανόηση του επείγοντος η Αντιδήμαρχος Παιδείας Μαρία Γάλλου προώθησε το αίτημα και συντόνισε την επικοινωνία, ώστε τα λιγοστά διαθέσιμα χέρια εργατών του Δήμου, να (συν)εργαστούν στη μεταφορά του νέου εξοπλισμού και στην απόσυρση του παλαιού. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω προσωπικά έναν προς έναν, γιατί η εργασία που διήρκεσε περισσότερο από 4 ωρες, ήταν κοπιαστική σε ένα μη προσβάσιμο σχολείο, όπου έπρεπε να ανεβάσουν και να κατεβάσουν από σκάλες με μηδενική προσβασιμότητα (χωρίς ασανσέρ ή ράμπες δηλ), ογκώδη αντικείμενα! Ευχόμαστε να είναι υγιείς και δυνατοί να στηρίζουν τη δουλειά και τις οικογένειές τους.

Ευχαριστώ επίσης εκπαιδευτικούς κ μαθητές για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση προς κάθε εμπλεκόμενο,

η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού