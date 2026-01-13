Σε κατάσταση διαρκούς υγειονομικής επαγρύπνησης και αυστηρής θωράκισης παραμένει η Κρήτη, προκειμένου να διαφυλάξει το πολύτιμο ζωικό της κεφάλαιο από την απειλή της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Με φόντο την έξαρση των κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε παράταση και αυστηροποίηση των προληπτικών μέτρων έως και τις 22 Ιανουαρίου 2026, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα: ο εφησυχασμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της τοπικής οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης περιέγραψε το πλαίσιο μιας «βιολογικής περιμέτρου ασφαλείας» που στήνεται γύρω από το νησί. Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει μέχρι στιγμής «καθαρή», η διοίκηση της Περιφέρειας επιλέγει την οδό της πρόληψης, γνωρίζοντας καλά ότι ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον ακόμα και για έξι μήνες.

Η κυριότερη αλλαγή αφορά το καθεστώς των σφαγών. Ενώ κατά τη διάρκεια των εορτών είχε επιτραπεί μια σχετική ελαστικότητα στις μετακινήσεις από νομό σε νομό για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς, πλέον το πλαίσιο στενεύει δραματικά. «Μέχρι τις 22 του μήνα, η σφαγή θα επιτρέπεται και πάλι μόνο εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας», ξεκαθάρισε ο κ. Τζεδάκης.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό της διασποράς, καθώς οι μετακινήσεις ζώων αποτελούν τον νούμερο ένα κίνδυνο μετάδοσης. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η καθολική απαγόρευση εισόδου ζώντων ζώων από την υπόλοιπη χώρα, ενώ κάθε νέα εγκατάσταση θα τίθεται σε υποχρεωτική καραντίνα 21 ημερών.

16 απολυμαντικοί σταθμοί και έλεγχοι στα λιμάνια

Η στρατηγική της Περιφέρειας δεν περιορίζεται μόνο σε απαγορεύσεις, αλλά επεκτείνεται και σε υποδομές. Όπως ανακοινώθηκε, το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν 16 απολυμαντικοί σταθμοί σε κομβικά σημεία ολόκληρης της Κρήτης. Από τους σταθμούς αυτούς θα διέρχονται υποχρεωτικά όλα τα οχήματα που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία -από γαλατάδικα και φορτηγά μεταφοράς ζώων μέχρι οχήματα τροφοδοσίας- εξασφαλίζοντας ότι κανένας «αόρατος εισβολέας» δεν θα μεταφερθεί από μονάδα σε μονάδα.

Την ίδια στιγμή, οι έλεγχοι στα λιμάνια του νησιού εντείνονται. Πέρα από τις απολυμάνσεις των φορτηγών που εισέρχονται, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους στα τιμολόγια των ζωοτροφών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι καμία παρτίδα τροφής δεν προέρχεται από ζώνες επιτήρησης ή προστασίας της ηπειρωτικής χώρας, ή από χώρες με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, για τις οποίες απαιτείται πλέον προειδοποίηση δύο ημερών πριν από κάθε εισαγωγή.

Στόχος η «καθαρή» αγορά του Πάσχα

Η έκκληση του κ. Τζεδάκη προς τους κτηνοτρόφους, τους τυροκόμους και τους ιδιοκτήτες σφαγείων είναι δραματική, αλλά αναγκαία: «Πρέπει να δρούμε συνεχώς σαν να έχουμε ήδη πανώλη και ευλογιά. Πρέπει να αποκτήσουμε μια νέα κουλτούρα βιοασφάλειας». Η τήρηση των μέτρων (περίφραξη μονάδων, απολυμαντικές τάφροι, ειδικός ρουχισμός) δεν είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά η μοναδική ασπίδα προστασίας του εισοδήματος των παραγωγών.

Ο μεγάλος ορίζοντας αυτής της προσπάθειας είναι το Πάσχα. Η Κρήτη ποντάρει στην κτηνοτροφία της και η διατήρηση του νησιού ως «καθαρής ζώνης» είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή θα φτάσει απρόσκοπτα στο τραπέζι των καταναλωτών και ότι οι κτηνοτρόφοι δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με οικονομική καταστροφή.

«Σαν Κρήτη μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει και πρέπει όλο το σύστημα να παραμείνει ενεργό», κατέληξε ο Αντιπεριφερειάρχης, δίνοντας το σύνθημα για μια συλλογική προσπάθεια που αφορά όλη την κοινωνία του νησιού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ