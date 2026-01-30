Μέχρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 παρατείνεται η δημόσια διαβούλευση για το αναθεωρημένο σχέδιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου, μέσω του οποίου η Δημοτική Αρχή στοχεύει να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, με έργα, παρεμβάσεις και χρηματοδότηση ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η αντικατάσταση του αρχικά προτεινόμενου έργου ανάπλασης του παραλιακού δρόμου της Ακτής Στ. Κουνδούρου, με έργα ανάπλασης στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου, στην οδό Κων. Παλαιολόγου, στη συνοικία “Αράπικα” και στις σκάλες (κλίμακες) σύνδεσης προς τον παραλιακό, την ανάπλαση της πλατείας Σχίσματος Ελούντας, την αποπεράτωση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου και άλλες δράσεις.

Οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας σχόλια και προτάσεις, μέσα από τον παρακάτων σύνδεσμο: https://www.agiosnikolaos.gr/2026/01/21/eisigisi-pros-dimosia-diavoulefsi-anatheorisi-stratigikis-viosimis-astikis-anaptyxis-svaa-dimou-agiou-nikolaou/.

Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στην τελική μορφή που θα εισαχθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.