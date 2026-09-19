Από τον ΑΚΤΟΡΑ ανακοινώνεται ότι η ολική διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, θα παραταθεί και για το διάστημα από 21/09/2026 (06:00 π.μ.) έως και 24/09/2026 (17:00 μ.μ.). Η παράταση κρίνεται απαραίτητη ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Τ6 Ξηροπόταμου στη Χ.Θ. 8+300 του έργου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα συνεργεία μας θα εργάζονται σε 24ωρη βάση για την ταχύτερη και ασφαλέστερη περάτωση των εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Η κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελείται κανονικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) για το ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, και μέσω ΠΕΟ – Λακωνίων – Κόμβου Κριτσάς για το ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο.

Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου – Ιεράπετρας – Παχιάς Άμμου – Αγίου Νικολάου. Σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πληροφοριακή και ρυθμιστική σήμανση.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, εκτιμάται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ το επόμενο διάστημα.