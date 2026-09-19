Μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική ανάλυση για τις λευκές γραμμές που αφήνουν ορισμένα αεροπλάνα κάνει ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Αναφέρεται στα λεγόμενα ίχνη συμπύκνωσης (contrails), που δημιουργούνται όταν τα καυσαέρια των κινητήρων συναντούν πολύ ψυχρό και υγρό αέρα σε μεγάλο ύψος. «Ορισμένα contrails παραμένουν και εξαπλώνονται σχηματίζοντας λεπτά νέφη, συμβάλλοντας στην κλιματική επιβάρυνση της αεροπορίας», αναφέρει.

Στον Άγιο Νικόλαο έχει περάσει αρκετό διάστημα από την τελευταία φορά που είδαμε τέτοιες λευκές γραμμές στον ουρανό του. Πλησιάζοντας το φθινόπωρο, θα εμφανιστούν ξανά, γιατί αυτήν την εποχή, μαζί με την άνοιξη, δημιουργούνται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Στη Βρετανία ανακοινώθηκε το Operation Blue Skies, ένα πρόγραμμα 30 μηνών που θα εξετάσει εάν, με καλύτερες μετεωρολογικές προγνώσεις και τεχνητή νοημοσύνη, τα αεροσκάφη μπορούν με μικρές αλλαγές ύψους να αποφεύγουν τις περιοχές όπου δημιουργούνται επίμονα contrails.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υποστηρίζει ότι «χρειάζονται επιστημονικά δεδομένα και προσεκτικές δοκιμές πριν τα contrails οδηγήσουν σε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις για την αεροπορία» και επισημαίνει ιδιαίτερα την ελληνική και νησιωτική διάσταση καθώς «χώρες όπως η Ελλάδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αερομεταφορές για τουρισμό και συνδεσιμότητα και δεν πρέπει να επιβαρυνθούν δυσανάλογα».

Άρα στόχος είναι να περιορίσουμε τα επίμονα ίχνη συμπύκνωσης και την κλιματική επιβάρυνση της αεροπορίας, χωρίς όμως να θυσιαστούν η ασφάλεια και οι ανάγκες συνδεσιμότητας χωρών, όπως η Ελλάδα.

ΛΕΩΝ.Κ.