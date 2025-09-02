Πολλές είναι οι παρατηρήσεις που κατέθεσαν τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου και τα περισσότερα μέλη εκφράζουν και επιφυλάξεις για την πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου τμήματος της Πλ. Ελ. Βενιζέλου, όπως προτείνεται από το μελετητή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης του Αγίου Νικολάου. Άλλωστε, όπως επισημάνθηκε και στη συνεδρίασή του, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει ακόμη θεωρήσει, ούτε διατυπώσει σχετική άποψη με εισήγηση γι’ αυτήν.

Το Δ.Σ. της Τ.Κ. που συνεδρίασε υπό τον Σήφη Μακριδάκη, κλήθηκε να διατυπώσει γνώμη και παρατηρήσεις επί της πρότασης που έχει κατατεθεί για τη μόνιμη πεζοδρόμηση στο κέντρο της πόλεως, με επίκεντρο την κεντρική πλατεία. Σχεδόν καθολική ήταν η γνώμη ότι για τα οξυμένα κυκλοφοριακά προβλημάτα, που κάθε χρόνο όλο και επιδεινώνονται, απαιτείται συνολικότερη αντιμετώπιση και βαθύτερες αλλαγές και παρεμβάσεις, από τις προτεινόμενες.

Γενικά, τα μέλη του Δ.Σ. εκφράστηκαν θετικά ως προς το πνεύμα των μόνιμων πεζοδρομήσεων, τονίζοντας ότι είναι αναγκαίες και χρήσιμες για την προοπτική της πόλης. Ειδικά για την πρόταση αυτή της πεζοδρόμησης της κεντρικής πλατείας, όπως παρουσιάζεται, ορισμένα μέλη χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα έντονες απαξιωτικές εκφράσεις, όπως «παλαβή», «προβληματική», «τελείως ακατάλληλη», «επιφανειακή αντιμετώπιση» κά.

Όπως ήδη έχει δημοσιεύσει η ΑΝΑΤΟΛΗ, η πρόταση της δημοτικής αρχής αφορά την πεζοδρόμηση των ¾ περίπου της κεντρικής πλατείας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η πεζοδρόμηση από την προέκταση της οδού 28ης Οκτωβρίου έως την οδό 5ης Μεραρχίας, των ημικυκλικών τμημάτων της υφιστάμενης πλατείας, ενός τμήματος της οδού Αρκαδίου, καθώς και του τμήματος της οδού Κυπρίων Αγωνιστών από τη διασταύρωσή της με την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κοζύρη.

Επιπλέον, προτείνεται η μεταφορά της πιάτσας ταξί από την πλατεία στην περιοχή της Μαρίνας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του πεζοδρομημένου χώρου.

Οι παρατηρήσεις

Από τις παρατηρήσεις που κατετέθησαν, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές:

* Μεγάλος προβληματισμός εκφράστηκε σχετικά με τις κατανομές της ροής της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω Καπ. Κοζύρη προς Μελετίου Μεταξάκη και προς Σ. Βενιζέλου, όταν η Κυπρίων Αγωνιστών πεζοδρομείται… Ήδη είναι προβληματική η ροή στη διασταύρωση της Παγκρήτιας Τράπεζας. Σε περίπτωση δε τροχαίου ατυχήματος από την 25ης Μαρτίου κατά μήκος όλης αυτής της διαδρομής μέχρι την 5ης Μεραρχίας, θα προκληθεί κυκλοφοριακό έμφραγμα για πολλή ώρα.

*Προτάθηκε το τμήμα της Ηρώων Πολυτεχνείου από Ρ. Κουνδούρου ως 25ης Μαρτίου να μετατραπεί σε διπλής κυκλοφορίας, ώστε να δίνεται διέξοδος οχημάτων με κάθοδο προς Ρ. Κουνδούρου… Κάποιοι πρότειναν σε ολόκληρη την Ηρώων Πολυτεχνείου να επιστρέψει η διπλή κυκλοφορία…

* Τα περισσότερα μέλη προβληματίζονται για την διοχέτευση της κυκλοφορίας από τη Νικ. Πλαστήρα μέσω της Φιλελλήνων στην οδό Δασκαλογιάννη και μέσω αυτής στην 5ης Μεραρχίας (αφού αντιστρέφεται η κίνηση στη Δασκαλογιάνη ως καθόδου). Η διαμόρφωση έξω από την είσοδο του 1ου Γυμνασίου, η στροφή και η στενότητα του δρόμου, καθιστά τη διευθέτηση αυτή λίαν προβληματική, τόνισαν. Μάλιστα μέλος με γνώση επί του θέματος είπε ότι, αν δεν είναι αδύνατη, η διέλευση ασθενοφόρου θα είναι πολύ δύσκολη, όπως και κάθε ογκώδους οχήματος.

* Η οδός Φιλελλήνων, παρά την επιφανειακή και πολύ πρόχειρη παρέμβαση εξομάλυνσης της επαφής της με την οδό Δημοκρατίας, εξακολουθεί να είναι ένας δρόμος με απότομη κλίση, ακατάλληλο οδόστρωμα και χωρίς τον κατάλληλο χειρισμό εξακολουθούν οι προφυλαχτήρες πολλών οχημάτων να ξύνουν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα φθορές.

* Η πιάτσα ταξί από την οδό Αρκαδίου και την πλατεία, προτείνεται να μεταφερθεί απέναντι από την είσοδο της μαρίνας Αγίου Νικολάου. Ο δρόμος αυτός συγκεντρώνει έντονη κίνηση και οχήματα που μπαίνουν στην πόλη ή εισέρχονται και εξέρχονται από τη μαρίνα, ανέφεραν ορισμένα μέλη της Τ.Κ., θεωρώντας τη θέση αυτή ως ακατάλληλη.

* Επίσης προτάθηκε να επιτραπεί η ήπια κυκλοφορία σε δρόμο στην πλατεία που ίσα- ίσα να βάζει ένα όχημα, από το σημείο Ν. Πλαστήρα/28ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς 5ης Μεραρχίας. Δηλαδή να ενωθεί η πλατεία από την πλευρά του «Γερμανού» μέχρι το «Πιάτσα» και το υπόλοιπο από την Παγκρήτια Τράπεζα και πάνω να πεζοδρομηθεί.

* Προτάθηκε η επέκταση της μόνιμης πεζοδρόμησης στις εσωτερικές μικρές οδούς στη δυτική πλευρά της πλατείας (Αρκαδίου, Κλυτωνύμου κλπ.) με την υπόδειξη μάλιστα στους δρόμους αυτούς να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης για τα δίκυκλα που θα απομακρυνθούν από την πλατεία και τους κεντρικούς δρόμους.

*Να υπάρξει σωστή σήμανση ώστε να μην κατευθύνεται η πλειοψηφία των επισκεπτών προς Νικ. Πλαστήρα, αλλά από το ύψος του νοσοκομείου ένα ποσοστό να οδηγείται εκτός κέντρου μέσω της Επιμενίδου.

* Λείπουν ελεύθερα πάρκινγκ πέριξ του κέντρου (ο εποχικής χρήσης περίβολος του Γυμνασίου και ο ελαιώνας δεν επαρκούν), η πόλη πνίγεται από παράνομα σταθμευμένα οχήματα και την πλημμυρίδα δικύκλων.

* Τα 4-5 φαρμακεία που «εγκλωβίζονται» στην υπό πεζοδρόμηση ζώνη, ζητούν, δια των εκπροσώπων τους από μία θέση στάσης μπροστά στις εισόδους τους για την εξυπηρέτηση των ασθενών που χρειάζονται επειγόντως τα φάρμακά τους, ειδικά στις ώρες εφημερίας ενός. Πρότειναν πιλοτική εφαρμογή της πεζοδρόμησης για ένα 3μηνο για να βγουν στην πράξη ασφαλή συμπεράσματα και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα καταθέσει σχετικό υπόμνημα στο Δ.Σ. της Τ.Κ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ