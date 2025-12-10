Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Θα ξεκινήσουμε από το χωριό Γιαννιού, όπου θα μας αφήσει το λεωφορείο, και από χωματόδρομο θα ανέβουμε στην κορυφή του Τιμίου Σταυρού, όπου θα κάνουμε την πρώτη στάση μας. Έπειτα θα κατηφορίσουμε στο χωριό Λευκόγεια κι από χωματόδρομο θα φτάσουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου (2η στάση). Από εκεί χωματόδρομος θα μας οδηγήσει στην παραλία Δαμνόνι και μετά στο ξενοδοχείο «Καλυψώ» με το περίφημο φιορδ (3η στάση). Από μονοπάτι θα επισκεφτούμε το Παλίγκρεμνο και στη συνέχεια τον Πλακιά, απ’ όπου θα μας πάρει το λεωφορείο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), την Κυριακή το πρωί στις 7:00. Η μεταφορά θα γίνει με mini bus (θέσεις περιορισμένες). Εκτιμώμενο κόστος γύρω στα 25€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: περίπου 6 ώρες (χωρίς τις στάσεις)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 16 χιλιόμετρα

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1 +

ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιάννης Ψαλλιδάκης (6934647100)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στον αρχηγό ή στον Γιάννη Πάγκαλο (2841028173, κιν. 6948912019, ώρες καταστημάτων)