Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και την προσφορά δεκάδων φανουρόπιτων τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός στον υπόγειο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Σταυρό Αγίου Νικολάου, προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

Στο κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην ιστορία της αποκάλυψης του Αγίου και στη θερμή τιμή που του αποδίδεται στην Κρήτη, συνδέοντάς την με την απελευθέρωση τριών Κρητών ιερέων κατά την Ενετοκρατία, χάρη στη θαυμαστή παρέμβαση του Αγίου. Τόνισε ότι ο Άγιος δεν περιορίζεται στη φανέρωση χαμένων αντικειμένων αλλά πρέπει να τον επικαλούμαστε για να μας οδηγεί στον δρόμο της πίστης, της ομολογίας και της σωτηρίας.

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για την πρόοδο της ανέγερσης του ναού και ευχήθηκε να βρεθούν δωρητές ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ