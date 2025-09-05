Προσφυγή κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία και αφορά την επαναφορά της παραλιακής οδού Ακτής Στυλιανού Κούνδουρου σε διπλή κυκλοφορία κατέθεσαν τα μέλη του Δ.Σ. Δέσπω Καρνιαδάκη και Γιώργος Λουκάκης. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ προσφεύγουν κατά της σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου για υποβολή από το Δήμο Αγίου Νικολάου αιτήματος ανάκλησης της ισχύουσας από το 2019 απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων ΕΣΑΛ περί μονοδρόμησης.

Το θέμα είχε συζητηθεί στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκη, με την οποία πρότεινε την υποβολή αιτήματος προς την ΕΣΑΛ για την ανάκληση της ισχύουσας απόφασης μονοδρόμησης (ΦΕΚ Β’ 1220/2019), προκειμένου να επιτευχθεί η επαναφορά της παραλιακής οδού της Ακτής Στυλιανού Κούνδουρου σε διπλή κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος είχε εισηγηθεί επακριβώς την αποδοχή της πρότασής του περί επιστροφής στο προηγούμενο κυκλοφοριακό καθεστώς: «Tην έγκριση της υποβολής σχετικού αιτήματος ανάκλησης προς την ΕΣΑΛ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναφορά της οδού σε καθεστώς διπλής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης. Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Την αποδοχή της ανωτέρω πρότασης και την έγκριση της υποβολής σχετικού αιτήματος ανάκλησης προς την ΕΣΑΛ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαναφορά της οδού σε καθεστώς διπλής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της παραλιακής ζώνης», ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος.

Οι λόγοι της προσφυγής

Ως λόγους με τους οποίους στοιχειοθετούν την προσφυγή τους ζητώντας την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης που ελήφθη από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. κατά πλειοψηφία, οι δύο προσφεύγοντες αναφέρουν:

Με την με αριθ. 892/30-7-2025 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δ.Λ.Τ που απεστάλη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των μελών στις 1-8-2025 ορίστηκε έκτακτη συνεδρίαση με 8 θέματα για τις 5-8-2025 και ώρα 12.30 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δ.Λ.Τ. Μεταξύ των θεμάτων της πρόσκλησης ήταν το με αριθ 7 με θέμα «Εισήγηση υποβολής αιτήματος προς την ΕΣΑΛ του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ανάκληση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό Ακτής Στυλ. Κουνδούρου». Επί του θέματος αυτού εκδόθηκε η με 120 /5-8-2025 απόφαση – αριθμός πρακτικού 9/2025 του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Επειδή η ως άνω 892/30-7-2025 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δ.Λ.Τ απεστάλη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μόνο των τακτικών μελών και όχι και των αναπληρωματικών μελών του.

Επειδή στην έκτακτη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του εν λόγω θέματος συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος Αντώνιος Μαυρής αντί του τακτικού μέλους Εμ. Πατεράκη χωρίς να προκύπτει το δικαιολογημένο της απουσίας του τακτικού μέλους και η νομότυπη πρόσκληση του αναπληρωματικού μέλους ενώ ως προκύπτει από την ηλεκτρονική αποστολή του εστάλη η εισήγηση του θέματος.

Επειδή η σχετική εισήγηση επί του 7ου θέματος εστάλη στις 5-8-2025 και ώρα 1.00 πμ, την ίδια ημέρα της συνεδρίασης με email ηλεκτρονικά και όχι προ 3 ημερών ως ορίζεται ενώ η με αριθ. 892/30-7-2025 ηλεκτρονική πρόσκληση του Δ.Λ.Τ για την εν θέματι συνεδρίαση απεστάλη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία των μελών στις 31-8-2025 και ώρα 1.53 μμ.

Επειδή κατά την έναρξη της ως άνω συνεδριάσεως το τακτικό μέλος Γεώργιος Λουκάκης έθεσε θέμα ότι δεν είχε ενημερωθεί για την ουσία των θεμάτων της πρόσκλησης αλλά και του 7ου ως μείζονος και εξαιρετικής σημασίας καθόσον η εισήγηση του μετά των επισυναπτόμενων ουσιαστικών εγγράφων είχε αποσταλεί σε διαφορετική αντί της ορθής ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην οποία και είχε λάβει την πρόσκληση της συνεδρίασης.

Επειδή εισήχθη όχι νομότυπα η από 5-8-2025 εισήγηση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου.

Επειδή για το αίτημα ανάκλησης προς τη ΕΣΑΛ και την μετατροπή της παραλιακής οδού ακτής Σ. Κουνδούρου, όπως υποστηρίζει η κ. Καρνιαδάκη, απαιτούνται: Nέα κυκλοφοριακή μελέτη αρμοδίως θεωρημένη από την Τεχν. Υπηρεσία του Δήμου που είναι και Τεχν. Υπηρεσία του ΔΛΤ. Εγκρίσεις από ΔΛΤ και προφανώς από το Λιμεναρχείο της νέας μελέτης και τέλος από την ΑΔΚ Κρήτης. Νέες μελέτες (αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, Η/Μ μελέτη, μελέτη φύτευσης κλπ.) με τις ανάλογες εγκρίσεις. Ακόμα και για απλές κατασκευές, όπως καθαίρεση πεζοδρομίων μικροπροσθήκες απαιτείται μελέτη και έγκριση αυτής , έστω και αν συμπεριληφθεί σε γενικό έργο διαμόρφωσης/βελτίωσης ΚΧ……..

Επειδή δεν ελήφθη υπόψη το με αριθ 11726/15-7-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Επειδή το με αριθ 13227/14-8-2025 συμπληρωματικό έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου αναφέρει ρητά επί λέξει «..Συνεπώς ως προς το θέμα ανάκληση της υπ’ άριθ. 3121.6/19922/2019 αποφάσεως της ΕΣΑΛ η τοποθέτηση της Διεύθυνσης Μελετών είναι ότι μπορεί να προχωρήσει εφόσον προηγηθούν τα ακόλουθα βήματα: 1) Η παρουσίαση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης και η αποδοχή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 2) Η διασφάλιση της κατ΄ εξαίρεση έγκρισης των προβλεπομένων στη νέα κυκλοφοριακή μελέτη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή τους παράλληλα με την επαναφορά της οδού Στυλιανού Κουνδούρου στη πρότερη δηλαδή οδό δύο λωρίδων κυκλοφορίας με αντίθετη κατεύθυνση».

Επειδή η ανωτέρω έκτακτη συνεδρίαση των 8 θεμάτων δεν δικαιολογείται από κάποια έκτακτη ανάγκη ή κατεπείγουσα περίπτωση αφού η πρόσκληση απεστάλη στις 1-8-2025 και η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 5-8-2025.

Επειδή η συνεδρίαση του νομικού προσώπου ήταν τακτική, όπως προκύπτει εκ του περιεχομένου όλων των θεμάτων, όπως προκύπτει εκ του περιεχομένου καθενός χωριστά και όχι έκτακτη, ως αναφέρεται ώστε να τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία και κάθε αντίθετος ισχυρισμός περί τούτου είναι αβάσιμος και ανυπόστατος.

Επειδή η ως άνω απόφαση αλλά και το σύνολο της συνεδρίασης της 5-8-2025 είναι ακυρωτέα και για τον λόγο αυτό προσφεύγουμε ενώπιόν σας για λόγους νομιμότητας.

Επειδή τεκμαίρεται ότι για την άσκηση της παρούσης έχουμε έννομο συμφέρον (βλ. άρθρα 226, 227, 228 Ν. 3852/2010).

Επειδή επιφυλασσόμαστε της προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων και σχετικού υπομνήματος.

Επειδή προσκομίζεται εξουσιοδότηση του δεύτερου από εμάς στη πληρεξούσια δικηγόρο του για την υποβολή της παρούσας.

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε:

Να ακυρωθούν οι αποφάσεις επί των θεμάτων της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αγίου Νικολάου της 5-8-2025.

Να ακυρωθεί η με αριθ 120 /5-8-2025 – αριθμός πρακτικού 9/2025 απόφασης του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου που ι αναρτήθηκε με ΑΔΑ 65Η20ΞΑ1-Τ0Ο και κάθε συναφούς πράξης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ