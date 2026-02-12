Την Τρίτη 10-2-2026, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ουσιαστικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύντρια της Σ.Α.Ε.Κ του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κ. Ανδρεαδάκη Ειρήνη.

Το σεμινάριο δεν περιορίστηκε στη σημασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της άμεσης και σωστής αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις, αλλά είχε και πρακτική εφαρμογή από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Οι γνώσεις που μεταδόθηκαν αποτελούν γνώσεις ζωής, καθώς η έγκαιρη εφαρμογή τους μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ανθρώπινες ζωές.