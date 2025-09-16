Η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου σχετικά με την έντονη υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην Αναφορά, «παρά το γεγονός ότι η οργανική δύναμη προβλέπεται να ανέρχεται σε 335 αστυνομικούς, η πραγματική δύναμη περιορίζεται σήμερα μόλις στους 250, αριθμός που συνεχώς μειώνεται». Η κατάσταση αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά διαχρονική, και έχει οδηγήσει σε μια επικίνδυνη αποδυνάμωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου τονίζει με σαφήνεια ότι «στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις αποχώρησαν δέκα αστυνομικοί και ενισχύθηκε η Διεύθυνση μόνο με έξι, γεγονός που όχι μόνο δεν βελτίωσε αλλά αντιθέτως διατήρησε την εικόνα ελλιπούς στελέχωσης». Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία ουσιαστικής ανταπόκρισης στις αυξημένες απαιτήσεις, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο, όταν ο φόρτος εργασίας πολλαπλασιάζεται.

Όπως υπογραμμίζεται στην Αναφορά, «η έντονη τουριστική κίνηση μεταφράζεται σε πολλαπλάσιο υπηρεσιακό φόρτο, τον οποίο καλούνται να διαχειριστούν τα ήδη περιορισμένα στελέχη. Αυτό καθιστά δυσχερή την ανταπόκριση των υπηρεσιών, περιορίζει την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα και επηρεάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες».

Η Ένωση ζητά ρητά «την άμεση ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικών, στο πλαίσιο των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων του 2025, προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργική επάρκεια και να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια σε έναν νομό με αυξημένες απαιτήσεις».

Η Βουλευτής Λασιθίου επισημαίνει στην Αναφορά της ότι «η διαχρονική αποδυνάμωση των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου έχει καταστήσει το πρόβλημα πλέον οξύ και η έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης της αστυνόμευσης». Υπογραμμίζει, επίσης, πως η Πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει αδρανής απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία των πολιτών, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών.

«Η έγκαιρη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου δεν αποτελεί απλώς διοικητική υποχρέωση, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξημένες ανάγκες», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Σπυριδάκη.

Κλείνοντας, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη καταλήγει: «Η Πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί με αίσθημα ευθύνης και αμεσότητας. Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου είναι πλέον μονόδρομος, αν θέλουμε να μιλάμε για ουσιαστική δημόσια ασφάλεια και εμπιστοσύνη των πολιτών προς το Κράτος».