Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Σπύρου Κοκοτού.

Ο Σπύρος Κοκοτός υπήρξε από τους αρχιτέκτονες που πρώτοι πίστεψαν στον Άγιο Νικόλαο και στην Ελούντα και με το όραμά του έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στην Κρήτη άλλα και σε όλη την Ελλάδα. Ήταν από τους ανθρώπους που οραματίστηκαν και υλοποίησαν τις πρώτες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο προορισμό υψηλών προδιαγραφών.

Με την αφοσίωσή του και το πρωτοποριακό του πνεύμα άλλαξε την πορεία και την ιστορία ολόκληρης της περιοχής, αφήνοντας ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.

Η προσφορά του στον τόπο μας υπήρξε ανεκτίμητη και η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στον Άγιο Νικόλαο και την Ελούντα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Για το συνδυασμό «Στην Πράξη»