Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του σχολείου μας, συμμετέχουμε φέτος για πρώτη χρονιά στην πανελλήνια δράση «Επισκεπτήριο Αγάπης», στέλνοντας χριστουγεννιάτικες κάρτες σε συμπολίτες μας, που θα περάσουν τις γιορτές σε αντικαρκινικά νοσοκομεία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας δημιούργησαν με πολλή φαντασία και αγάπη δεκάδες χειροποίητες ευχετήριες κάρτες, γεμάτες ζεστά μηνύματα, χρώματα και αισιοδοξία. Στόχος μας είναι να φτάσει σε κάθε παραλήπτη ένα μικρό σημάδι συμπαράστασης, ελπίδας και ανθρώπινης επαφής, ειδικά αυτές τις γιορτινές ημέρες, που η ανάγκη για συναισθηματική στήριξη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Η δράση υλοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συνεργασίας και ευαισθητοποίησης, με τα παιδιά να δείχνουν έμπρακτα πως οι αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μας κοινότητας. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν – μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – για την πρόθυμη συμμετοχή και τη στήριξή τους.

Ευχόμαστε οι κάρτες μας να χαρίσουν χαμόγελα και δύναμη σε όσους τις λάβουν και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αντίστοιχες δράσεις που καλλιεργούν το πνεύμα της κοινωνικής προσφοράς.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου