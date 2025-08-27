Συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 στις 10:00 π.μ στα γραφεία της στην Μαρίνα της πόλης το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μηνός Σεπτέμβριου 2025 Έγκριση γενόμενης υπερωριακής απασχόλησης μηνός Ιουλίου 2025. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΣΤ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού της ΔΑΕΑΝ

Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.