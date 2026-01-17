Με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Βουνού (International MountainDay), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος «Απάτητα Βουνά». Ο όρος «Απάτητα Βουνά» (Wilderness Areas) αναφέρεται σε ένα θεσμό απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, με σκοπό τη διατήρηση των αδιατάρακτων ορεινών όγκων όπου απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων και η εγκατάσταση τεχνικών έργων (όπως αιολικά πάρκα).

Στην Κρήτη έχουν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς προστασίας, δύο μεγάλοι ορεινοί όγκοι:

▪ Τα Λευκά Όρη με έκταση 382,06 τ.χλμ.

▪ Το Όρος Δίκτη με έκταση 66,29 τ.χλμ.

Η ένταξη της Δίκτης έγινε με Υπουργική Απόφαση του 2023 (https://ypen.gov.gr/to-oros-dikti-sta-apatita-vouna), με στόχο να προστατευθεί η μοναδική βιοποικιλότητα και να μην αλλοιωθεί από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Επομένως αιολικά πάρκα στη Δίκτη δεν επιτρέπονται.

ΛΕΩΝ.Κ.