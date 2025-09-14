Γράφει: Ο Νίκος Μιχελάκης

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει τελευταία κατά την εφαρμογή της δολωματικής Δακοκτονίας και οι αυξημένες δακοσυλλήψεις που επισημαίνονται από υπηρεσίες και παραγωγούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και της χώρας αποτέλεσαν θέμα διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων αγροτικών οργανώσεων που έγιναν πρόσφατα στα Χανιά και σε άλλες περιοχές.

Και κύρια προβλήματα στα οποία επικεντρώθηκαν οι διαμαρτυρίες αυτές ήταν η έλλειψη φαρμάκων για την εκτέλεση των αναγκαίων ψεκασμών αφού και φέτος, όπως και όλα σχεδόν τα τελευταία χρόνια, επαναλήφθηκε η ακατανόητη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της προμήθειας των φαρμάκων από τις κεντρικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να παραδοθούν ως φαίνεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, «κατόπιν εορτής» τον Οκτώβριο όταν η κρίσιμη περίοδος της εφαρμογής τους θα έχει ήδη λήξει!

Αν σε όλα αυτά προστεθούν:

-Η μειωμένη χρηματοδότηση του προγράμματος η οποία παρά τις μικρές αυξήσεις που δέχτηκε τελευταία (Σχ.1) υστερεί ακόμη από τα προ Μνημονίων επίπεδα και αδυνατεί να καλύψει τις σημερινές αυξήσεις κόστους εργατικών

-Η καθυστέρηση των προσλήψεων των Τομεαρχών και του τεχνικού προσωπικού,

-Η αναποτελεσματικότητα και τα προβλήματα των διαγωνιστικών διαδικασιών για εργολαβίες, και άλλα πολλά!

Είναι φανερό γιατί από πολλούς παραγωγούς η σωτηρία αναζητείται πλέον είτε στους καύσωνες, είτε στους ψεκασμούς κάλυψης με ό,τι οι λύσεις αυτές, δυστυχώς, συνεπάγονται!

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Επειδή όλα τα παραπάνω επαναλαμβάνονται σχεδόν κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια, είναι φανερό ότι πρέπει επι τέλους να αντιμετωπιστούν όχι με απλές σημειακές εμβαλωματικές λύσεις, αλλά με πλήρη και ριζική αναδιοργάνωση της δολωματικής δακοκτονίας.

Ο ΣΕΔΗΚ έχει ήδη υποβάλλει σχετικά υπομνήματα με τα οποία επισημαίνει ότι μιά τέτοια αναδιοργάνωση πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

* Περιφερειοποίηση πιστώσεων και αρμοδιοτήτων ώστε να γίνονται έγκαιρα οι προμήθειες των ενδεδειγμένων φαρμάκων και οι προσλήψεις έμπειρου εποπτικού και τεχνικου προσωπικού

* Εξασφάλιση απαραιτήτων πιστώσεων για κάλυψη πραγματικού κόστους ψεκασμών και των δύσβατων αλλά σημαντικής αξίας ελαιώνων.

* Ένταξη της δολωματικής δακοκτονίας λογω της αναμφισβήτητης Οικολογικής διάστασής της στα οικολογικά σχήματα της ΚΑΠ

* Επικαιροποίηση των κανόνων εφαρμογής όσον αφορά την έναρξη των ψεκασμών, τον τρόπο διενέργειας τους, την εξαίρεση από τους ψεκασμούς ελαιώνων.

*Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών, ελαιουργείων και καταστημάτων για τα απαγορευμένα για τον δάκο φυτοφάρμακα και για τα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων.

*Επανεξέταση αποφάσεων εξαίρεσης ελαιώνων ή περιοχών από τους γενικούς δολωματικούς ψεκασμούς της κρατικής δακοκτονίας καθότι ακυρώνουν το κυρίαρχο πλεονέκτημα της μεθόδου που είναι η καθολικότητα των ψεκασμών.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ([email protected]