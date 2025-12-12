Μία σημαντική και πολυδιάστατη παρέμβαση, που εστίασε στο θεμελιώδες δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πραγματοποίησαν οι μαθητές/τριες του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στο Φεστιβάλ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, “Equality4Crete – Do the Right Thing”. Η δράση με τίτλο «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ», ήταν ένας επιτυχημένος συνδυασμός τέχνης, δημιουργικής γραφής, κρητικής παράδοσης και ψηφιακών μέσων που υπογράμμισε ότι «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι νόμοι, είναι άνθρωποι, είναι ιστορίες, είναι φωνές».

Η παρουσίαση, που συντόνισε η μαθήτρια Λυδία Κουτσάκη (Γ΄ τάξης), ξεκίνησε με τον συγκλονιστικό μονόλογο της μαθήτριας Δέσποινας Κατσούλη (Γ’ Τάξης). Η Δέσποινα παρουσίασε ένα αυθεντικό κείμενο, γραμμένο και ερμηνευμένο από την ίδια για το ζήτημα της γυναικοκτονίας. Το έργο της ήταν μια άμεση παρέμβαση που έκανε έκκληση για ακρόαση των «κραυγών που δεν ακούστηκαν εγκαίρως».Απόσπασμα από τον Μονόλογο: «Πήρε μια βαθιά, τρεμουλιαστή ανάσα και ούρλιαξε δυνατά, αλλά πολύ καθαρά: «ΜΑΜΑ, ΜΕ ΧΤΥΠΑΕΙ! ΘΑ ΜΕ ΣΚΟΤ…» Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση της… Το τηλέφωνο ξεκίνησε να κάνει ένα παρατεταμένο μπιπ. Εγώ άρχισα να κλαίω. Πήρα την αστυνομία τηλέφωνο. Τους ζήτησα να με πάνε στο σπίτι της κόρης μου, γιατί φοβόμουν για εκείνη. Μου είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Στη συνέχεια το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω της κρητικής παράδοσης. Ο μαθητής Νίκος Παναγιωτάκης (Γ’ τάξης) παρουσίασε και τραγούδησε τις δικές του μαντινάδες με θέμα τον σεβασμό και την ισότητα:

«Σε άλλο κόσμο ‘γώ να ζω, ήθελα στη ζωή μου. / Που όλοι ίσοι θα ‘μασταν, μα ‘γω δε ζω πουλί μου». «Όντε μιλώ με σεβασμό, έτσι να μου μιλούνε. / Και να ‘ναι άνθρωποι λογικοί , μη με ταλαιπωρούνε». Στη ζωντανή μουσική (λύρα και λαούτο) και στο τραγούδι συμμετείχαν επίσης οι μαθητές Μιχάλης Ανδρουλάκης, Λάμπρος Λουκάκης και Νίκος Παντερμαράκης, ενώ χόρεψαν η μαθήτρια Λυδία Κουτσάκη και ο μαθητής Μανόλης Αρχαύλης.

Τέλος, μαθητές της Α’ τάξης χρησιμοποίησαν ψηφιακά μέσα για να δημιουργήσουν δύο βίντεο ευαισθητοποίησης. Στο «Λευκό Μπαστούνι» τόνισαν την ανάγκη για προσβασιμότητα στον δημόσιο χώρο και στην εκπαίδευση, ενώ στο βίντεο για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό έστειλαν τη δυνατή υπενθύμιση: «Το πείραγμα για σένα είναι αστείο; Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι πληγή!».

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα «Μίλα και φέρσου με σεβασμό, έτσι αλλάζει ο κόσμος». Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετείχαν και παρακολούθησαν το φεστιβάλ για την υπευθυνότητα και την ωριμότητά τους.

Συντελεστές της Δράσης

• Μονόλογος: Δέσποινα Κατσούλη

• Παρουσίαση/Χορός: Λυδία Κουτσάκη

• Χορός: Μανόλης Αρχαύλης

• Μαντινάδες: Νίκος Παναγιωτάκης

• Μουσική/Τραγούδι: Μιχάλης Ανδρουλάκης, Λάμπρος Λουκάκης, Νίκος Παναγιωτάκης, Νίκος Παντερμαράκης

• Δημιουργοί Βίντεο: Μανόλης Αρχαύλης, Νίκος Πάγκαλος, Νίκος Παντερμαράκης, Νίκος Πεδιαδίτης

• Επεξεργασία Βίντεο: Νίκος Πάγκαλος, Νίκος Παντερμαράκης

• Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μανόλης Βιτωρούλης, Γεώργιος Κόκκας, Κλεάνθη Ρουμπελάκη, Μαρία Τσιάμου, Μαρία Χατζηπαναγιώτη.

3ο ΓΥΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ