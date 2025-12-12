Φέτος τα Χριστούγεννα για δεύτερη φορά πραγµατοποιούµε τη δράση “Goods for Good”, µε σκοπό την ενίσχυση τοπικών συλλόγων και φορέων που χρειάζονται την στηριξή µας, για να συνεχίσουν να παράγουν το τόσο σηµαντικό έργο τους.

Μέσα από τη δράση αυτή, οι πολίτες ενισχύουν κάθε φορά έναν διαφορετικό φορέα της πόλης µας, αγοράζοντας αγαθά από τα οποία µέρος των χρηµάτων θα πηγαίνουν στον εκάστοτε σύλλογο.

Φέτος το “Goods For Good” θα διαρκέσει τέσσερις µέρες από την Πέµπτη 18 Δεκεµβρίου έως και την Κυριακή 21 Δεκεµβρίου στον χώρο του “Arc Espresso Coktail Bar” Βιντσέτζου Κορνάρου 2. Πιο συγκεκριµένα, η Χριστουγεννιάτικη έκδοση του “Goods for Good” εκθέτει χριστουγεννιάτικα στολίδια, δωράκια ,καθώς και γούρια για την καινούρια χρονιά.

Παράλληλα το “Αrc” θα προσφέρει µέρος των εσόδων του από τις παραγγελίες που θα πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Το χριστουγεννιάτικο “Goods for Good” στηρίζει την Παιδιατρική Κλινική Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικά το πρόγραµµα της δράσης:

Πέµπτη 18 Δεκεµβρίου & Παρασκευή 19 Δεκεµβρίου 17:00 – 21:00 Σάββατο 20 Δεκεµβρίου & Κυριακή 21 Δεκεµβρίου από τις 11:00 – 20:00

Σας περιµένουµε!

Για οποιαδήπoτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε στο 6977138743 Δήµητρα Νίκα