Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει και φέτος ένα πλούσιο και πολυήμερο πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων αφιερωμένο στη χαρά, τη δημιουργία, το παιχνίδι και τη συλλογική γιορτή.

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν συναυλίες με ελληνικά μουσικά σχήματα προσφέροντας μοναδικές μουσικές στιγμές και αποκριάτικες βραδιές για μικρούς και μεγάλους.

Αποκριάτικες δράσεις για παιδιά, χορευτικά δρώμενα, Ξυλοπόδαροι, Μεγαλοφιγούρες, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, φουσκωτά παιχνίδια και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Η Νεαπολίτικη Αποκριά, «Το καρναβάλι της Λίμνης», η παρουσίαση ομάδων καρναβαλικής παρέλασης εν πλω στην Ελούντα και η αναβίωση εθίμων της Καθαράς Δευτέρας στο Σίσι και στις δημοτικές μας κοινότητες αποτελούν μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού και αισιοδοξίας αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχαγωγίας, της δημιουργικότητας και της συλλογικότητας στην καθημερινή ζωή του δήμου.

* Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 από την Νεάπολη με τσικνίσματα και αποκριάτικο ξεφάντωμα για μικρούς και μεγάλους στην κεντρική πλατεία με τον Dj Rotalex.

Ώρα: 13:00

* Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στη Νεάπολη (κεντρική πλατεία): «Νεαπολίτικη Αποκριά»

Η Νεάπολη γιορτάζει την Αποκριά και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι γεμάτο ρυθμό, χρώμα και χαμόγελα.

Στην εκδήλωση συμμετέχει το εκρηκτικό συγκρότημα κρουστών VAMOS που ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους με την αποκριάτικη παρέλαση, δίνοντας το σύνθημα για το μεγάλο γλέντι που ακολουθεί στην πλατεία.

Ακολουθούν οι Gadjo Dilo που ανεβαίνουν στη σκηνή με δυνατό live και ξεχωριστή αποκριάτικη διάθεση.

Οι DJ΄s ROTALEX & MFRAG στα decks κρατούν τον ρυθμό ψηλά και το πάρτι συνεχίζεται μέχρι το βράδυ.

Αποκριάτικες Δράσεις & Θέαμα από το «Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού, Γαϊτανάκι, Χορευτικά δρώμενα, Ξυλοπόδαροι, Μεγαλοφιγούρες, Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, Φουσκωτά παιχνίδια για τα παιδιά και πολλές ακόμα εκπλήξεις.

Ώρα: 16:00

* Τετάρτη 18 – Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 στον Άγιο Νικόλαο – κτίριο «Ειρηνοδικείου» «Αποκριάτικη έκθεση»

* Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στον Άγιο Νικόλαο – Κεντρική Πλατεία «Παρέλαση των Κλόουν» με την συνοδεία της ομάδας κρουστών samba –reggae VAMOS – Συναυλία με νεανικά συγκροτήματα στον πεζόδρομο – Συμμετοχή Dj.

Ώρα:19:30

* Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου

«Νταξ Duck’s party», carnival kid’ s party», Μουσική από τον Dj Mike, ανιματέρ, κεράσματα.

Ώρα : 11:00 – 14:00

* Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελούντα (κεντρική πλατεία)

Παρουσίαση ομάδων καρναβαλικής παρέλασης εν πλω (Dj Rotalex)

Ώρα: 18:00

* Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 στον Άγιο Νικόλαο

Καρναβαλική παρέλαση – «Το Καρναβάλι της Λίμνης»

Ώρα: 16:00

Συναυλία με τους Hermaphrodity’s child, ένα ελληνικό μουσικό σχήμα που με την μουσική του θα μας ταξιδεύσει στις δεκαετίες του ’50 και ’60.

* Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 στο Λιμάνι Σισίου

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, με τα παραδοσιακά Κούλουμα, σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική. «Φασολάδα στο λιμάνι, που ο νους σου δεν το βάνει» με τον Κωστή Βλάση και το συγκρότημα του.

Ώρα: 12:00

Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση:

Τοπικές Κοινότητες Αγ. Νικολάου, Νεάπολης, Βραχασίου, Ελούντας, Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου, Δ.Α.Ε.Α.Ν, Πολιτιστικός Σύλλογος «ΝΕΟΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», Προοδευτικός Σύλλογος Ελούντας, Α.Ο.Κόρφος Ελούντας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου Ελούντας, Αναπτυξιακός Σύλλογος Σισίου Αθλητικός Όμιλος Βραχασίου.