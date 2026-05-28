Ο πρωτογενής τομέας του Λασιθίου και η αξεπέραστη ποιότητα της κρητικής γης, συνδυασμένη πλέον με την υψηλή αισθητική και τον σύγχρονο σχεδιασμό, απέδειξαν για άλλη μια φορά την παγκόσμια δυναμική τους. Η είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου και γεμίζει υπερηφάνεια ολόκληρη την ανατολική Κρήτη, αλλά και τη χώρα μας, ξεκινά από τη Σητεία. Το πρώτο βραβείο στον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου απέσπασε το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη Ζήρο Σητείας «Ziro Sitia -Extra Virgin Oil». Η κορυφαία αυτή διάκριση, που εστίασε ιδιαίτερα στην εξαιρετική συσκευασία και την παρουσίαση του προϊόντος ως το απόλυτο, ολοκληρωμένο γαστρονομικό δώρο, έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ηχηρό και επίσημο τρόπο τη διεθνή αναγνώριση της κρητικής γαστρονομικής παράδοσης.

Η Κρήτη στο Επίκεντρο του Παγκόσμιου Χάρτη

Στο απόλυτο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας βρέθηκε η Κρήτη, φιλοξενώντας στις 21 Μαΐου στο Creta Maris Resort τη λαμπρή τελετή απονομής του «7ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Γαστρονομικού Δώρου». Ο θεσμός, που διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), συγκέντρωσε τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας. Με το νησί μας να φέρει επάξια τον βαρυσήμαντο τίτλο της «Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026», ο διεθνής διαγωνισμός ανέδειξε συνολικά 15 εξαιρετικά προϊόντα τροφίμων και γαστρονομικής χειροτεχνίας.

Η φετινή αξιολόγηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερα από 40 προϊόντα προερχόμενα από βραβευμένες, αλλά και υποψήφιες Περιφέρειες Γαστρονομίας από κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα προϊόντα που κατάφεραν να διακριθούν, αξιολογήθηκαν αυστηρά και ξεχώρισαν για την ποιότητα, τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τη βαθιά σύνδεσή τους με την πολιτιστική ταυτότητα των περιοχών προέλευσής τους.

Η επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι ένα σύγχρονο γαστρονομικό δώρο οφείλει να ενσωματώνει τόσο τη γεύση όσο και την αισθητική, έδωσε το πρώτο βραβείο στο ελαιόλαδο της Ζήρου, επιβραβεύοντας μια συσκευασία που σέβεται την ιστορία του τόπου και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στα κορυφαία διεθνή πρότυπα.

Πίσω από τη Σητεία, το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στο «Terroirs de Tunisie» από το Cap Bon της Τυνησίας, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε το χειροποίητο «Bow Knife» από την περιοχή Banat της Ρουμανίας.

Η διπλή επιτυχία της κρητικής χειροτεχνίας

Πέραν της απόλυτης πρωτιάς της Ζήρου, η επιτυχία για το νησί μας συνεχίστηκε δυναμικά και στις ειδικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τον πλούτο της κρητικής παραγωγής. Παράλληλα με τα κύρια βραβεία, απονεμήθηκαν δώδεκα ειδικές διακρίσεις σε προϊόντα που ξεχώρισαν για την καινοτομία, τη συσκευασία, τη βιωσιμότητα, την αφήγηση και την προστασία της γαστρονομικής κληρονομιάς.

Δύο κρητικές συμμετοχές συγκαταλέχθηκαν ανάμεσα στους δώδεκα μεγάλους νικητές.

Η Κεραμική Τέχνη και το «Dinnerware – Handmade Ceramics» του Δημήτρη Λυμπερίδη διακρίθηκε στην κατηγορία «Best Craft Gift», αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής χειροτεχνίας και της παραδοσιακής κεραμικής τέχνης του νησιού, απεικονίζοντας με μεγάλη ενάργεια ψάρια και θαλασσινά μέσα στα πιάτα. Οι Γεύσεις της Γης και το «Flavours of Crete -Artisan Gift Basket» της ομάδας Apo Koinou απέσπασε το βραβείο «Best Tasting», προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο τις αυθεντικές γεύσεις και τα ποιοτικά προϊόντα της κρητικής γης στο διεθνές κοινό, με άρτια αισθητικά βάζα και ποιοτικά τρόφιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από διεθνή επιτροπή ειδικών της IGCAT, με πρόεδρο τον Omar Valdez.

Το μήνυμα της Αυτοδιοίκησης και η εξωστρέφεια

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του στην εκδήλωση καλωσόρισε τους διεθνείς προσκεκλημένους δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής του νησιού. Τόνισε πως η διάκριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας αποτελεί αναγνώριση της ιστορίας, της ταυτότητας και της φιλοσοφίας βιωσιμότητας του τόπου.

«Σήμερα, το νησί μας δεν ανοίγει μόνο τις πόρτες του, αλλά ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται μαζί σας την ίδια του την ψυχή, τον γαστρονομικό του πολιτισμό», υπογράμμισε.

Ο κ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε την ανακήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης για το 2026 ως ιστορική δικαίωση και κορυφαία διάκριση. Επεσήμανε ότι είναι η επίσημη αναγνώριση μιας συντονισμένης, συλλογικής προσπάθειας και η επιβράβευση ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. «Για εμάς, ο Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός είναι το βαθύ αποτύπωμα της ιστορίας μας, το DNA της ύπαρξής μας, το αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας», κατέληξε.

Τα εύσημα στην Ελούντα και στο Δίκτυο των Υποστηρικτών

Η σύνδεση της διοργάνωσης με το νομό Λασιθίου επιβεβαιώθηκε με τον πιο θερμό τρόπο από τα χείλη της Προέδρου της IGCAT, Δρ. Diane Dodd. Η κ. Dodd υπογράμμισε ότι ο θεσμός στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη των τοπικών παραγωγών που διαφυλάσσουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Εκφράζοντας τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, έκανε ειδική μνεία στις εμπειρίες της στο Λασίθι:

«Ζήσαμε πραγματικά τις τελευταίες τρεις μέρες μια αξέχαστη και βαθιά εμπνευσμένη εμπειρία, από την θερμή φιλοξενία και τις ανθρώπινες στιγμές που βιώσαμε κατά την επίσκεψή μας στην Ελούντα, μέχρι το πάθος των παραγωγών, στο Βοτανικό Πάρκο στα Χανιά, αλλά και την ακαδημαϊκή αριστεία που συναντήσαμε στο ΙΤΕ, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ερευνητικά κέντρα που έχω επισκεφθεί». «Η Κρήτη έχει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες κι ένα εξαιρετικά φωτεινό μέλλον» πρόσθεσε εμφατικά.

Η μεγαλειώδης τελετή, η οποία εντάχθηκε στο πλαίσιο της 32ης Παγκόσμιας Συνάντησης των Γαστρονομικών Περιφερειών, ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να δοκιμάζουν εκλεπτυσμένα κρητικά εδέσματα. Η «κρητική εμπειρία» σφραγίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου, υπό τους ήχους του Ψαρογιώργη και του Σητειακού λυράρη Στέλιου Πετράκη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ