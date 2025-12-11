Το σχολικό μας συγκρότημα είχε την τιμή να υποδεχθεί το Λιμενικό Σώμα, το οποίο πραγματοποίησε επίσκεψη με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών του ΠΕΠΑΛ Νεάπολης και του 1ου ΕΚ Νεάπολης σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ο ναυτιλιακός τομέας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος παρουσίασαν τις σχολές και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας που διαθέτει το ναυτικό επάγγελμα, ενώ ακολούθησε συζήτηση τύπου Q&A, μέσα από την οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για την επαγγελματική τους πορεία.