Τοποθέτηση του Δημοτικού συμβούλου Κ. Καστελιαννάκη για την τιμολογιακή πολιτική της Μαρίνας μετά την επιβολή αύξησης τελών 100% στους ερασιτέχνες αλιείς και τους επαγγελματίες.