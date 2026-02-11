Σε ρυθμούς… βρετανικής «εισβολής» φαίνεται πως θα κινηθεί ο τουριστικός χάρτης της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα για το καλοκαίρι του 2026, με την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου να διεκδικεί πλέον με αξιώσεις τα πρωτεία από την παραδοσιακά κραταιά γερμανική αγορά. Η «ψήφος εμπιστοσύνης» από τον βρετανικό ταξιδιωτικό κολοσσό Jet2.com και Jet2holidays είναι η πιο ηχηρή που έχει δοθεί ποτέ, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τον τοπικό τουρισμό.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως είναι εντυπωσιακά και προμηνύουν μια σεζόν ρεκόρ.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ως τώρα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2, Steve Heapy, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ομίλου προς τη χώρα μας μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο βρετανικός οργανισμός θα διαθέσει φέτος περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια θέσεις για ελληνικούς προορισμούς, καλύπτοντας 131 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 25 είναι εντελώς νέα. Η κίνηση αυτή καθιστά την Jet2 τον μεγαλύτερο αεροπορικό φορέα από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2026.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Πρόσφατα, η εταιρεία πρόσθεσε 30.000 επιπλέον διαθέσιμες θέσεις ειδικά για τα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου (καθώς και για Κω και Σαντορίνη), στοχεύοντας στην περίοδο αιχμής Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Ανακατατάξεις στη Μεσόγειο

Την εκρηκτική άνοδο της βρετανικής αγοράς επιβεβαιώνει και αναλύει στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, κ. Γιώργος Πελεκανάκης. Ο ίδιος εξηγεί πως η στροφή αυτή δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα ευρύτερων ανακατατάξεων στη Μεσόγειο. «Βλέπουμε μια αύξηση χρόνο με τον χρόνο πολύ μεγάλη από τη Μεγάλη Βρετανία», τονίζει ο κ. Πελεκανάκης, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα επωφελείται άμεσα από την ένταση που έχει δημιουργηθεί στην Ιβηρική.

«Υπάρχει μια “διχόνοια” μεταξύ Ισπανών και Άγγλων, λόγω των αντιδράσεων για τον υπερτουρισμό στα Κανάρια Νησιά και την ηπειρωτική Ισπανία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Βρετανοί να στρέφονται μαζικά προς την Ελλάδα, βρίσκοντας εδώ ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον», υπογραμμίζει ο κ. Πελεκανάκης.

Η εκτίμησή του για το μέλλον είναι εξαιρετικά αισιόδοξη και δείχνει αλλαγή φρουράς στην κορυφή των αφίξεων: «Πιστεύω ότι σε βάθος πενταετίας οι Εγγλέζοι θα ξεπεράσουν τους Γερμανούς σε αφίξεις στην Ελλάδα».

Η στρατηγική της Jet2 δεν βασίζεται μόνο σε αυξημένες θέσεις, αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την τοπική οικονομία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Βρετανοί τουρίστες ξοδεύουν πλέον περισσότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 6,3% στο εντεκάμηνο του 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτοξεύθηκαν κατά 17%, φτάνοντας τα 3,66 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος Βρετανός επισκέπτης αφήνει σημαντικά περισσότερα χρήματα στην αγορά, γεγονός που δικαιώνει την επιλογή των ξενοδόχων να επενδύσουν σε αυτή τη δεξαμενή τουριστών.

Ακόμα και μήνες εκτός αιχμής, όπως ο Νοέμβριος, δείχνουν τη δυναμική αυτή. Παρά τη μείωση της κίνησης κατά 6,9% τον συγκεκριμένο μήνα, η δαπάνη αυξήθηκε κατά 18,6%, αποδεικνύοντας ότι το βρετανικό κοινό που επιλέγει την Ελλάδα έχει αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Με τον όμιλο Jet2 να εδραιώνει την παρουσία του ως ο κυρίαρχος «παίκτης» για τον τουρισμό «Ήλιος και Θάλασσα» και τους ξενοδόχους της Κρήτης να προετοιμάζονται για ροές που ενδέχεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, το 2026 διαγράφεται ως χρονιά-σταθμός για τις σχέσεις του νησιού με τη βρετανική αγορά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ