Σήμερα μεσημβρινές ώρες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ελούντας ότι μία 82χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Μ. Βρετανίας) έχρηζε άμεσης συνδρομής λόγω σοβαρού χτυπήματος στο κεφάλι μετά από πτώση της σε δύσβατο παραθαλάσσιο χώρο ξηράς στην περιοχή Κολοκύθα.

Άμεση υπήρξε η παρέμβαση της εν λόγω Λιμενικής Αρχής η οποία συνεκτιμώντας τις καιρικές συνθήκες με το δυσπρόσιτο της περιοχής έδωσε οδηγίες σε επαγγελματικό σκάφος να προσεγγίσει στο σημείο και να παραλαβή την γυναίκα συνοδεία Λιμενικού Οργάνου και συγγενικούς της προσώπου και να την μεταφέρει με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο της ακτής.

Από εκεί παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με προορισμό το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.