Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, η τροποποίηση χρονικής ισχύος των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που γνωστοποιήθηκαν με την από 16.09.2026 ανακοίνωση, στο τμήμα Νεάπολης -Άγιος Νικόλαος για εκτέλεση εργασιών με διακοπή κυκλοφορίας επί του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη χ/θ 187 (Κόμβος Νεάπολης) έως τη χ/θ 197 (Κόμβος Ξηροκάμπου), που ξεκίνησαν από 06:00 ώρα της 17.09.2026 θα συνεχιστούν έως και την 17:00 ώρα της 24.09.2026 με διακοπή της κυκλοφορίας επί του Β.Ο.Α.Κ.

Το χρονικό διάστημα από 25 έως 29.09.2026 δεν θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων έως δώδεκα τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ειδικότερα, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ στο ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα χρησιμοποιείται η διαδρομή μέσω ΠΕΟ – Λακωνίσω – Κόμβου Κριτσάς.

Επιπρόσθετα για όλα τα βαρέα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των δώδεκα (12) τόνων, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του Νοτίου Οδικού Άξονα (επαρχιακή οδό Ιεράπετρας- Βιάννου Ηρακλείου και αντίστροφα).

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση, τις υποδείξεις των σηματωρών που θα βρίσκονται στα σημεία εκτέλεση των εργασιών και τις οδηγίες των τροχονόμων.