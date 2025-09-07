Η ανάλυση της προβολής της Ανατολικής Κρήτης στη βρετανική αγορά αποκαλύπτει ένα τοπίο έντονων αντιθέσεων, με ισχυρά πλεονεκτήματα, σημαντικές αδυναμίες, μεγάλες ευκαιρίες και υπαρκτές απειλές. Είναι ξεκάθαρο πως η ανατολική Κρήτη έχει διακριτά χαρακτηριστικά, τα οποία αξιοποιούν οι τουριστικοί πράκτορες στη Βρετανία, αλλά και στη Γερμανία.

Πέρα από την κλασική προώθηση που βασίζεται στον ήλιο και στη θάλασσα, η ανάλυση των ιστοσελίδων των βρετανικών tour operators αποκαλύπτει την ανάδυση νέων θεματικών αφηγημάτων που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Η Βιωσιμότητα, η Ευεξία (Wellness) και η Γαστρονομία εξελίσσονται από περιθωριακά χαρακτηριστικά σε κεντρικούς πυλώνες της τουριστικής εμπειρίας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες διαφοροποίησης για την Ανατολική Κρήτη.

Η βιωσιμότητα έχει αρχίσει να εισέρχεται στο λεξιλόγιο των μεγάλων τουριστικών οργανισμών, αν και προς το παρόν λειτουργεί κυρίως ως ετικέτα πιστοποίησης για συγκεκριμένα ξενοδοχεία. Η TUI προβάλλει τα ξενοδοχεία με την ετικέτα Green & Fair, τα οποία πληρούν τα κριτήρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού (GSTC).Αντίστοιχα, η Jet2holidays χρησιμοποιεί την ετικέτα Certified Sustainable Hotel για καταλύματα που ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές. Παράλληλα, η TUI έχει αναπτύξει στην Κρήτη συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως το Regenerate Crete και το Field to Fork, που στοχεύουν στη σύνδεση της τουριστικής βιομηχανίας με τον πρωτογενή τομέα και την προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας, δείχνοντας μια βαθύτερη δέσμευση πέρα από την απλή πιστοποίηση.

Η ευεξία (Wellness) προωθείται κυρίως ως υπηρεσία εντός των πολυτελών ξενοδοχείων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις spa και τις θεραπείες. Η Kuoni, ως εξειδικευμένος πάροχος πολυτελών διακοπών, έχει ενσωματώσει την ευεξία στην κεντρική της προσφορά, με ειδικές κατηγορίες πακέτων όπως Spa & wellness και Reset & Revive, που υπόσχονται αναζωογόνηση του νου, του σώματος και της ψυχής.

Για την Ανατολική Κρήτη υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία. Αντί η βιωσιμότητα και η ευεξία να παραμείνουν απλές ετικέτες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας νέας, ολοκληρωμένης αφηγηματικής πρότασης. Η περιοχή μπορεί να οικοδομήσει ένα αυθεντικό προϊόν βιώσιμου τουρισμού και ευεξίας που δεν περιορίζεται στις υπηρεσίες ενός spa, αλλά ενσωματώνει την επαφή με την παρθένα φύση (πεζοπορία στο Γεωπάρκο της Σητείας), την υγιεινή τοπική διατροφή (με άμεση σύνδεση με τους παραγωγούς), την ηρεμία του τοπίου και την απομάκρυνση από τους έντονους ρυθμούς της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης.

Γαστρονομία ως πυλώνας ανάπτυξης

Η γαστρονομία αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην προώθηση της Κρήτης. Ωστόσο, η προσέγγιση είναι συχνά επιφανειακή και γενικόλογη, περιοριζόμενη σε αναφορές σε παραδοσιακές ταβέρνες και γενικές περιγραφές της ελληνικής κουζίνας.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι operators αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη γαστρονομία ως μια αυτόνομη εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει από μόνη της κίνητρο ταξιδιού. Η Kuoni, για παράδειγμα, προσφέρει εξειδικευμένες ιδιωτικές εκδρομές όπως The Olive & Wine Groves of Crete, που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε ελαιοτριβεία και οινοποιεία με γευσιγνωσίες. Η Jet2holidays, μέσω του ταξιδιωτικού της blog, προτείνει συγκεκριμένες γαστρονομικές εμπειρίες, όπως γευσιγνωσία ελαιόλαδου με «σομελιέ ελαιόλαδου» στις Λίμνες και επισκέψεις σε βραβευμένα οινοποιεία. Αυτές οι προσεγγίσεις αναδεικνύουν τη δυνατότητα μετάβασης από την απλή κατανάλωση φαγητού σε μια ολοκληρωμένη, βιωματική γαστρονομική εμπειρία.

Για την Ανατολική Κρήτη, η οποία διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας πρωτογενή προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί, αγροτικά προϊόντα), η ανάπτυξη της γαστρονομίας ως αυτόνομου τουριστικού πυλώνα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Η δημιουργία ενός δικτύου πιστοποιημένων και επισκέψιμων παραγωγικών μονάδων, η οργάνωση θεματικών γαστρονομικών διαδρομών και η ουσιαστική σύνδεση των ξενοδοχείων με τους τοπικούς παραγωγούς (όπως οραματίζεται το πρόγραμμα της TUI) μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Μια τέτοια στρατηγική θα προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία που υπερβαίνει το κλασικό μοντέλο ήλιος και θάλασσα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία και τον πρωτογενή τομέα.

Το All–Inclusive ως κανόνας

Η ανάλυση των προσφορών των μεγάλων βρετανικών tour operators για την Κρήτη το 2025 καταδεικνύει με σαφήνεια την απόλυτη κυριαρχία του μοντέλου All-Inclusive. Εταιρείες όπως η TUI, η Jet2holidays και η easyJet Holidays έχουν τοποθετήσει αυτό το προϊόν στον πυρήνα της στρατηγικής τους για το νησί. Η προώθηση του All-Inclusive βασίζεται σε ένα πολύ ισχυρό και απλό μήνυμα προς τον καταναλωτή: την οικονομική προβλεψιμότητα και την απουσία άγχους. Φράσεις όπως «ξεχάστε τις ανησυχίες για τον προϋπολογισμό» και «αξεπέραστη σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς οι πτήσεις, το ξενοδοχείο, οι αποσκευές, οι μεταφορές, το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται όλα σε ένα πακέτο», είναι ενδεικτικές.

Οι συνέπειες για τον τόπο

Αυτή η εμπορική στρατηγική έχει βαθιές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις. Ενώ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στο να διασφαλίζει υψηλούς όγκους κρατήσεων και πληρότητες για τους tour operators και τα μεγάλα συνεργαζόμενα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ταυτόχρονα δημιουργεί μια οικονομική και κοινωνική «φούσκα» γύρω από το θέρετρο.

Ο τουρίστας που επιλέγει ένα πακέτο All-Inclusive έχει ελάχιστο έως μηδενικό οικονομικό κίνητρο να καταναλώσει υπηρεσίες εκτός του ξενοδοχείου του. Τα γεύματα, τα ποτά, τα σνακ και συχνά ακόμη και η ψυχαγωγία παρέχονται εντός των τειχών του καταλύματος. Αυτό περιορίζει δραματικά τις δαπάνες των επισκεπτών στην τοπική μας οικονομία. Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, όπως οι παραδοσιακές ταβέρνες, τα τοπικά καφέ-μπαρ και τα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική δαπάνη και γι’ αυτό υπάρχει σχετική γκρίνια.

Η αντίφαση του μοντέλου

Το φαινόμενο αυτό συνιστά μια στρατηγική απειλή για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τουριστικού μοντέλου. Δημιουργεί μια παράδοξη κατάσταση. Οι ίδιοι οι tour operators που προωθούν την αυθεντική κρητική εμπειρία και την τοπική γαστρονομία ως βασικά στοιχεία του brand της Κρήτης, ταυτόχρονα προωθούν ένα προϊόν (το All-Inclusive), που υπονομεύει οικονομικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτή την αυθεντικότητα.

Η μειωμένη διασπορά του τουριστικού οφέλους στην τοπική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα είναι βέβαιο πως μακροπρόθεσμα θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της Κρήτης ως τουριστικής περιοχής, οδηγώντας σε μια ομογενοποίηση του προϊόντος και σε απώλεια ακριβώς εκείνων των στοιχείων που καθιστούν την Κρήτη ελκυστική εξ’ αρχής.

Ιεράπετρα και Νότια Ακτή (Μύρτος, Μακρύ Γιαλός)

Να σημειώσω πως η προβολή της νότιας ακτής του νομού Λασιθίου στη βρετανική αγορά είναι σημαντικά πιο περιορισμένη σε σύγκριση με τον βορρά, αλλά βασίζεται σε διακριτά και ισχυρά χαρακτηριστικά. Η Ιεράπετρα προωθείται με το μοναδικό της πλεονέκτημα ως μία από τις νοτιότερες πόλεις της Ευρώπης, ένα στοιχείο που υποδηλώνει περισσότερη ηλιοφάνεια και μια διαφορετική αίσθηση. Η αφηγηματική της πρόταση συνδυάζει τις αμμώδεις παραλίες και τα ιστορικά φρούρια. Το ισχυρότερο προωθητικό της χαρτί είναι η πρόσβαση στη νήσο Χρυσή, η οποία περιγράφεται με ειδυλλιακούς όρους ως ένας εξωτικός παράδεισος -με παρθένες παραλίες και γαλαζοπράσινα νερά- ιδανικός για ημερήσιες εκδρομές και κολύμβηση με αναπνευστήρα. Το ενετικό φρούριο Καλέ και η παλιά πόλη συμπληρώνουν την εικόνα, προσδίδοντας πολιτιστικό βάθος.

Ο Μακρύ Γιαλός, από την άλλη, προβάλλεται από την Jet2holidays ως ένας κατ’ εξοχήν οικογενειακός προορισμός. Το όνομά του, που σημαίνει μεγάλη παραλία, αξιοποιείται για να τονίσει την ύπαρξη μιας εκτεταμένης αμμουδιάς με άπλετο χώρο, ενώ τα ήρεμα και ρηχά νερά του Λιβυκού Πελάγους τον καθιστούν ιδανικό για οικογένειες με μικρά παιδιά.

Σητεία: Η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία

Η Σητεία και η ευρύτερη περιοχή της αποτελούν τη μεγαλύτερη «λευκή κηλίδα» στον προωθητικό χάρτη της Κρήτης από τους μεγάλους Βρετανούς tour operators. Η παρουσία της στα προγράμματα των TUI, Jet2holidays και British Airways είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε εξειδικευμένα προϊόντα, όπως τα Fly-Drive πακέτα της Sunvil, που απευθύνονται σε ανεξάρτητους ταξιδιώτες, και σε online ταξιδιωτικούς πράκτορες (OTAs) και aggregators όπως η loveholidays και η Expedia.

Ακόμη και μέσα από αυτές τις περιορισμένες αναφορές, τα δυνητικά σημεία πώλησης της περιοχής είναι εμφανή. Προβάλλεται ως μια πόλη που δεν περιστρέφεται γύρω από τον τουρισμό, προσφέροντας μια αυθεντική ελληνική εμπειρία μακριά από τα πλήθη. Το φοινικόδασος του Βάι αναγνωρίζεται ως το ισχυρότερο και πιο μοναδικό φυσικό αξιοθέατο της περιοχής. Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco της Σητείας, το Φαράγγι του Ρίχτη, η Μονή Τοπλού και οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι (όπως το Ανάκτορο της Ζάκρου) αποτελούν έναν τεράστιο, αλλά σχεδόν πλήρως αναξιοποίητο, πλούτο για την προσέλκυση τουρισμού εμπειριών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ