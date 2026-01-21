Στη Βουλή φέρνει για ακόμη μία φορά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη την εικόνα πλήρους διάλυσης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ιεράπετρα, καταθέτοντας Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αφορμή αποκαλυπτικό δημοσίευμα του τοπικού Τύπου.

Όπως τεκμηριώνεται στην Αναφορά, σε πλήθος τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας οι κάτοικοι δεν παραλαμβάνουν πλέον την αλληλογραφία τους κατ’ οίκον, αλλά αναγκάζονται να την αναζητούν σε καφενεία, πρατήρια καυσίμων, συνεταιρισμούς ή ακόμη και σε ιδιωτικούς χώρους, ανάμεσα σε δεκάδες ή εκατοντάδες φακέλους. Η ταχυδρομική διανομή έχει ουσιαστικά περιοριστεί μόνο στην καταβολή συντάξεων, ενώ κάθε άλλη μορφή αλληλογραφίας εγκαταλείπεται στην τύχη της.

Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό ούτε παροδική δυσλειτουργία. Είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής υποστελέχωσης και απαξίωσης των ΕΛΤΑ, που έχει οδηγήσει:

σε κλεισίματα και αναστολές λειτουργίας ταχυδρομικών καταστημάτων,

στη μετακύλιση της ευθύνης της διανομής σε θυγατρικές ή τρίτους,

και τελικά στη μετατροπή μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης καθολικής υπηρεσίας σε άτυπη, επισφαλή και κοινωνικά άνιση πρακτική.

Η εικόνα ηλικιωμένων πολιτών να περιφέρονται από χωριό σε χωριό για να διαπιστώσουν αν έχουν κάποιο γράμμα ή ειδοποίηση, συνιστά –όπως υπογραμμίζεται στην Αναφορά– προσβολή της αξιοπρέπειας, παραβίαση της ισότιμης πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και ευθεία αμφισβήτηση της υποχρέωσης του κράτους να διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, ιδίως σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές όπως το Λασίθι.

Με την Αναφορά της, η κα Σπυριδάκη ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία σαφείς και άμεσες απαντήσεις:

για τη δραματική υποβάθμιση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης στις τοπικές κοινότητες της Ιεράπετρας,

για το πραγματικό μέλλον των ΕΛΤΑ στο Λασίθι,

και για τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθενται να λάβουν ώστε να αποκατασταθεί η καθολική, τακτική και αξιοπρεπής διανομή αλληλογραφίας.

Η συνεχιζόμενη απαξίωση των ΕΛΤΑ στο Λασίθι δεν αποτελεί απλώς διοικητικό πρόβλημα. Είναι πολιτική επιλογή με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, που βαθαίνει τις ανισότητες, επιταχύνει την ερημοποίηση της υπαίθρου και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος. Οι τοπικές κοινωνίες, όπως τονίζεται, δεν αντέχουν άλλες “λύσεις ανάγκης”, άλλες μετακυλίσεις ευθύνης και άλλες σιωπές.