Με αφορμή τις δημόσιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ιεράπετρας για το Οικονομικό Έτος 2024, θα ήθελα να αποσαφηνίσω τα εξής:

Το 2024 αποτέλεσε έτος σημαντικών θεσμικών αλλαγών στην οικονομική διαχείριση των Δήμων, με την εφαρμογή του Ν. 5056/2023, βάσει του οποίου καταργήθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα και διάφορες Επιτροπές που διέθεταν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Σχολικές Επιτροπές ενσωματώθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων, γεγονός που επέφερε σημαντική επιβάρυνση στις Οικονομικές Υπηρεσίες, χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο εργασίας.

• Ο Δήμος Ιεράπετρας συγκαταλέγεται πλέον στους ελάχιστους Δήμους της χώρας που τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις εσωτερικά, χωρίς ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει την πληρέστερη και ακριβέστερη αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών, καθώς η Οικονομική Υπηρεσία διαθέτει άμεση και ουσιαστική γνώση όλων των συναλλαγών και οικονομικών δεδομένων του Δήμου.

• Η καθυστέρηση στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί φαινόμενο που παρατηρείται αποκλειστικά το τρέχον έτος ούτε αφορά μόνο τον Δήμο Ιεράπετρας. Αντίστοιχες καθυστερήσεις έχουν σημειωθεί και σε προηγούμενες χρήσεις, με αποφάσεις να λαμβάνονται ακόμη και τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου. Ενδεικτικά, σε επίπεδο Κρήτης, από τους 24 Δήμους, μόλις 4 έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρώσει την έγκριση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων για το 2024.

• Επιπλέον, ο Δήμος έχει συνάψει συνεργασία με νέα ελεγκτική εταιρεία, την PKF, γεγονός που εύλογα επέφερε πρόσθετο χρόνο προσαρμογής. Η επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των οικονομικών στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις που θα οδηγούσαν σε μη ορθή αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

• Τέλος, για πρώτη φορά στον ισολογισμό της χρήσης 2024 ενσωματώνονται οι απογραφές και οι ισολογισμοί των δύο καταργούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και των δύο Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα για την ορθή και τεκμηριωμένη ολοκλήρωσή της.

Θέλω να διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως πρόθεση απόκρυψης στοιχείων ή δεδομένων που αφορούν την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ιεράπετρας. Η όποια καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς και τυπικούς λόγους και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες, όπως αβάσιμα αφήνεται να εννοηθεί από ορισμένους κύκλους της αντιπολίτευσης.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κριθεί αναγκαία.

Γεώργιος Χατζάκης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών