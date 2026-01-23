Την ληξιαρχική κίνηση της τελευταίας πενταετίας στην Ιεράπετρα θα αναλύσουμε σήμερα σε συνέχεια αφιερώματός μας στην δημογραφική εικόνα που προκύπτει από τα Ληξιαρχεία του Ν. Λασιθίου.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ συζήτησε με την Ληξίαρχο Ιεράπετρας Θεονύμφη Τσικαλουδάκη που μας έδωσε παράλληλα χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο καταχωρούνται τα δημογραφικά στοιχεία. Όλα όσα ειπώθηκαν από το Ληξιαρχείο Ιεράπετρας βοηθούν να γίνει σαφής ο τρόπος καταχώρησης των στοιχείων και να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα.

Αρχικά, όπως μας εξήγησε, στο Ληξιαρχείο Ιεράπετρας καταχωρούνται οι πράξεις που συμβαίνουν στην περιοχή της Ιεράπετρας. Παραδείγματος χάρη εάν κάποιος γεννηθεί στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας, θα καταχωρηθεί εκεί.

Στο Δημοτολόγιο όμως οι εγγραφές πηγαίνουν και από άλλους Δήμους. Δηλαδή εάν κάποιο παιδί γεννηθεί σε νοσοκομείο άλλης περιοχής, αλλά οι γονείς δηλώσουν ότι είναι δημότες Ιεράπετρας, τότε έρχεται μήνυμα στο Δημοτολόγιο που οφείλει να κάνει τη σχετική εγγραφή. Αυτό δικαιολογεί και το γεγονός ότι μπορεί στην Ιεράπετρα – στο νοσοκομείο της – για παράδειγμα να γεννηθήκαν 10 παιδιά, αριθμός που καταγράφηκε έτσι στο Ληξιαρχείο, αλλά οι εγγραφές στο Δημοτολόγιο να είναι π.χ. 500.

Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το Ληξιαρχείο Ιεράπετρας, πρόκειται για την καταγραφή της εξέλιξης των θανάτων, των γάμων, των γεννήσεων, των σύμφωνων συμβίωσης, αλλά και των διαζυγίων κατά τα έτη 2021 έως και το 2025.

Σταδιακή μείωση θανάτων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι ο αριθμός των θανάτων το 2021 ήταν 311 παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή μείωση την αμέσως επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2022, που καταγράφηκαν 310 θάνατοι.

Από το 2023 και έπειτα, παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση με 294 θανάτους το 2023, 282 το 2024 και 281 το 2025. Η πτωτική τάση αυτή αν και μικρή είναι σαφής, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2021 οι θάνατοι ήταν 311 και το 2025 281- λιγότεροι δηλαδή κατά 30.

Μείωση των γεννήσεων

Οι γεννήσεις που καταγράφηκαν το 2021 στο ληξιαρχείο του Δήμου Ιεράπετρας ήταν 24.

Σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2022, ήταν 45, αλλά η αύξηση αυτή διήρκησε για λίγο καθώς το 2023 σημειώθηκαν 27 γεννήσεις.

Το 2024 μειώθηκαν ακόμη περισσότερο οι γεννήσεις αγγίζοντας τις 13. Η μείωση αυτή συνεχίστηκε και το 2025, έτος που είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις της πενταετίας, μόλις 8.

Η εξέλιξη των γάμων

Αυξομειώσεις υπήρχαν και στους γάμους. Το 2021 ολοκληρώθηκε με 119 γάμους, αριθμός που μειώθηκε ελαφρά το 2022, που καταγράφηκαν 118 γάμοι. Το 2023 οι γάμοι αυξήθηκαν στους 122, αποτελώντας και τον καλύτερο στατιστικό αριθμό της πενταετίας.

Το 2024 όμως υπήρξε μια σημαντική μείωση φθάνοντας τους 98 γάμους, ενώ ακόμη μικρότερος ήταν ο αριθμός των γάμων το 2025, μόλις 80.

Ραγδαία αύξηση των διαζυγίων

Οι πολίτες που περιλαμβάνονται στα στατιστικά του Ληξιαρχείου Ιεράπετρας μπορεί ενδεχομένως να κατοικούν και αλλού και όχι υποχρεωτικά στην Ιεράπετρα. Όμως επειδή έχουν τελεστεί οι γάμοι εκεί, η λύση του γάμου απεικονίζεται στα δεδομένα της περιοχής.

Σοκαριστικά ήταν τα στοιχεία για τα διαζύγια. Διαπιστώσαμε μια αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Πιο αναλυτικά, το 2021 σημειώθηκαν μόλις 5 διαζύγια, ενώ ακόμη καλύτερα εξελίχθηκε το 2022 που τα διαζύγια ήταν μονάχα 2. Από το 2022 και μετά όμως ξεκίνησε η αύξηση, με το 2023 τα διαζύγια, να φθάνουν τα 14. Το 2024 φάνηκε πως ήταν μια χρονιά αιχμής που έφερε πολλά ζευγάρια στην απόφαση να πάρουν διαζύγιο. Τα διαζύγια λοιπόν το 2024 άγγιξαν τα 67, ένα στατιστικό δεδομένο που ξαφνιάζει ιδιαίτερα, αν αναλογιστεί κανείς ότι λίγα χρόνια νωρίτερα ο αριθμός των διαζυγίων ήταν μονοψήφιος. Παρ’ όλα αυτά και το 2025 ο αριθμός των διαζυγίων ήταν ιδιαίτερα υψηλός και σημειώθηκαν 52.

Εξέλιξη σύμφωνων συμβίωσης

Σε σταθερά επίπεδα με ελάχιστες αυξομειώσεις κινήθηκαν τα σύμφωνα συμβίωσης που σημειώθηκαν. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του Ληξιαρχείου Ιεράπετρας, τα σύμφωνα συμβίωσης το 2021 ήταν 21 και το 2022 αυξήθηκαν στα 30. Μείωση παρουσίασαν το έτος 2023 με 26 σύμφωνα συμβίωσης. Το επόμενα δύο χρόνια εξελίχθηκαν πιο ικανοποιητικά, το 2024 τα σύμφωνα συμβίωσης ήταν 32. Το 2025 άγγιξαν τα 37, που ήταν η χρονιά με τα περισσότερα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ