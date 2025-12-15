ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 19.00

• Το συγκρότημα Τσίτα Κόρδα με πλούσιο ελληνικό – ρεμπέτικο πρόγραμμα.



ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 18.00

• Κρητικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου

• Κρητική μουσική από το συγκρότημα του Μάνου Καναβάκη.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΩΡΕΣ 10.00-14.00

• ΄΄Χριστούγεννα για γονείς και παιδιά΄΄

Ένα διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους με την επιμέλεια των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών Γρα Λυγιάς και Ναυμαχίας.

ΩΡΑ 19.00

• Κρητική μουσική από το συγκρότημα του Νίκου Φυσαράκη

• Μουσική από το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου (ΒΑΡΒΙΤΟΝ)

• Βραδιά παραμυθιού από την Ελένη Γιοβάνογλου