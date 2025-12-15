ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 19.00
• Το συγκρότημα Τσίτα Κόρδα με πλούσιο ελληνικό – ρεμπέτικο πρόγραμμα.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 18.00
• Κρητικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου
• Κρητική μουσική από το συγκρότημα του Μάνου Καναβάκη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΩΡΕΣ 10.00-14.00
• ΄΄Χριστούγεννα για γονείς και παιδιά΄΄
Ένα διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους με την επιμέλεια των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών Γρα Λυγιάς και Ναυμαχίας.
ΩΡΑ 19.00
• Κρητική μουσική από το συγκρότημα του Νίκου Φυσαράκη
• Μουσική από το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου (ΒΑΡΒΙΤΟΝ)
• Βραδιά παραμυθιού από την Ελένη Γιοβάνογλου