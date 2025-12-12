Την Tετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6:30΄ μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης», και Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας.

Η Χορωδία των Ιεροψαλτών και σπουδαστών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Διευθυντή της Σχολής και Πρωτοψάλτου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας κ. Ιωάννου Αρώνη, θα ψάλλει ύμνους του Αγίου Δωδεκαημέρου, ενώ κάλαντα θα αποδώσουν από κοινού η Χορωδία των Ιεροψαλτών, μαθητές και η «Χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού» της σχολής με τη συνοδεία παραδοσιακών μουσικών οργάνων από τους δασκάλους και σπουδαστές των τμημάτων της Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία θα προλογίσει ο εφημέριος του ναού Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, θα εκτεθούν έργα των μαθητών της Σχολής Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, της οποίας την ευθύνη έχει ο αγιογράφος κ. Νικόλαος Γρινιεζάκης.

Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να παρακολουθήσουν την παραπάνω εκδήλωση για τη μεγάλη εορτή της κατά σάρκα Γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ