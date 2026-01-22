Η Ετήσια Τακτική ΓΣ του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

Σε αυτήν παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα και ο απολογισμός του Συλλόγου για το 2025, καθώς επίσης και οι προγραμματισμένες δράσεις για το 2026, όπως η πορεία για την Ενιαία Δημοπράτηση, η Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων FRESHEXPO IERAPETRA 2026 κ.α.

Όπως αναμενόταν το θέμα της λειψυδρίας κυριάρχησε στην συζήτηση και που τελικά κατέληξε ως ομόφωνη απόφαση από την ΓΣ, να ενταθούν οι πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, με σκοπό την ολοκλήρωση στα 2 μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή μας.

Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι αγρότες σε δυναμικές κινητοποιήσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Εκ του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γαϊτάνης Ιωάννης Βιαννιτάκης Μιχαήλ