Την Κυριακή των Προπατόρων, 14 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου και στη συνέχεια συλλειτούργησε με τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Κνωσού κ. Μεθόδιο.

Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Κρήτης Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ευγένιος τέλεσε την εις Πρεσβύτερο χειροτονία του εκ Κάτω Ασιτών Ηρακλείου κατογομένου και επί τριετία υπηρετήσαντος ως Αρχιεπισκοπικού Διακόνου π. Ελευθερίου Καραγιωργάκη εν μέσω πληθούσης Εκκλησίας, ο οποίος θα υπηρετήσει ως νέος Εφημέριος στην Ενορία Ρογδιάς Ηρακλείου.

Στην προσφώνησή του προς τον υποψήφιο, ο Σεβ. κ. Ευγένιος με λόγους πατρικούς και συνάμα θεολογικούς κάλεσε τον νέο Εφημέριο να παραμείνει ταπεινός διάκονος και υπηρέτης του Αρχιποίμενος Χριστού, κερδίζοντας τις ψυχές των Ενοριτών του και να τις οδηγεί πάντοτε στο φως της αγάπης του Χριστού, έχοντας ως οδηγό της ιερατικής του πορείας το τρίπτυχο αγάπη, συγχώρηση και συνεχή πορεία προς τα εμπρός.

Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην πρόσφατη επίσκεψη στο Φανάρι της Συνοδικής Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης, αποτελουμένης από τον ίδιο, τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλο και τον εντιμότατο Αρχοντα της Μητρός Εκκλησίας νομικό κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη. Επεσήμανε τους ακαταλύτους και άρρηκτους δεσμούς της Εκκλησίας του Αποστόλου Τίτου με την Πρωτόθρονη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, την αγάπη και την πατρική στοργή και μέριμνα του Προκαθημένου Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου προς την Εκκλησία Κρήτης, τους Ιεράρχες, τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον ευσεβή, φιλάγιο, φιλότιμο και φιλοπρόοδο Κρητικό Λαό.

Πριν την Απόλυση, κατά προτροπή του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ευγενίου, ο Σεβ. κ. Κύριλλος απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου στον νεοχειροτονηθέντα π. Ελευθέριο.

Συλλειτούργησαν οι Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Αρχιμ. Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου και Ιεραπύτνης και Σητείας Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης Αρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης, Αρχιμανδρίτες, Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, ενώ εκκλησιάστηκε πλήθος πιστών.