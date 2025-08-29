Σε δωρεάν παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου, για 5 έτη, προχωράει ο τ. ΟΑΕΔ, ήδη ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) στον Δήμο Ιεράπετρας τμήματος του ισογείου και του αύλειου χώρου, του ΚΕΤΕΚ Ιεράπετρας ιδιοκτησίας ΔΥΠΑ, συνολικού εμβαδού 550 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Κωστή Παλαμά 22 στην Ιεράπετρα, για τη στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Ιεράπετρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις επαφές που είχε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης με τη διοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α. Γιάννα Χορμόβα.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο κ. Πλακιωτάκης, η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής Ιεράπετρας και η θετική πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας προς τη ΔΥΠΑ συνέβαλαν στο να ανταποκριθεί θετικά και η Δημόσια Υπηρεσία από την πλευρά της, για την κάλυψη της στεγαστικής ανάγκης της νέας αυτής δομής εκπαίδευσης, που αφορά μαθητές με ιδιαιτερότητες, σε ολόκληρο το Ν. Λασιθίου.

«Η ίδρυση και λειτουργία της μονάδας Ειδικών ΕΠΑΛ -Γυμνασίου και Λυκείου αποτελεί σημαντικό σταθμό για την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, αφού δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης, που προάγει τη μάθηση και την κοινωνική τους ένταξη», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης.

Σημειώνεται ότι η αρχική πρόταση για την ίδρυση της νέας αυτής δομής είχε γίνει στο Δήμο Αγίου Νικολάου (την προηγούμενη δημοτική περίοδο), όπου, να σημειωθεί, είναι καταγεγραμμένος και ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών με την αναγκαία γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ και μπορούν να φοιτήσουν σε τέτοια σχολεία. Δυστυχώς, όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Θανάσης Κατσαγκόλης, δεν υπήρξε πρόταση από πλευράς του Δήμου Αγίου Νικολάου σε ποιο κτίριο θα μπορούσε να στεγαστεί η νέα αυτή εκπαιδευτική δομή. Έτσι, έγινε πρόταση στο Δήμο Ιεράπετρας, που ανταποκρίθηκε, ζήτησε από την ΔΥΠΑ να γίνει η συγκεκριμένη διευθέτηση- παραχώρηση των χώρων που χρησιμοποιούσε το πρώην τμήμα ΤΕΙ και κατέστη εφικτή η ίδρυση της νέας δομής, στην Ιεράπετρα.

Το κτήριο και ο εξοπλισμός

Η ΔΥΠΑ έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα κτιριακό συγκρότημα, συνολικού εμβαδού 1.561,21 τ.μ. για τη στέγαση του ΚΕΤΕΚ Ιεράπετρας. Το Δ.Σ. του Οργανισμού το 2003 είχε παραχωρήσει δωρεάν τους χώρους με σύμβαση χρησιδανείου στο ΤΕΙ Κρήτης, άνευ ανταλλάγματος, για πέντε έτη, προκειμένου να στεγαστούν τμήματα του ΤΕΙ με την υποχρέωση το ΤΕΙ να αναλάβει όλες τις δαπάνες συντήρησης των ανωτέρω χώρων κλπ. λειτουργικά έξοδα.

Εντός των χώρων του καταργηθέντος Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης) στην Ιεράπετρα βρίσκεται εγκατεστημένος εξοπλισμός, που είναι μεταχειρισμένος, απαξιωμένος, δεν χρησιμοποιείται και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο. Αποκτήθηκε πριν από 20 περίπου έτη για τις ανάγκες του ήδη καταργηθέντος από το 2012 τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης. Έχει αποσβεστεί και λόγω παλαιότητας, απαξίωσης της χρήσης του και παρωχημένης τεχνολογίας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο.

Καταλληλότητα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας με απόφασή του της 12.08.2025 είχε αιτηθεί τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, όπου στεγαζόταν το πρώην ΤΕΙ Ιεράπετρας, για την στέγαση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας, θεωρώντας το ως το πλέον κατάλληλο για το σκοπό αυτό που προορίζεται καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο και διαθέτει επίσης χώρο στάθμευσης για τα οχήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος είναι φιλικός προς όσους έχουν κινητικά προβλήματα και μπορεί να φιλοξενήσει αυτοκίνητα με ασφάλεια. Οι δαπάνες διαμόρφωσης, συντήρησης, λειτουργίας καθώς και οι λογαριασμός ρεύματος και ύδρευσης κατά τη διάρκεια της παραχώρησης θα βαρύνουν το Δήμο Ιεράπετρας.

Σε περίπτωση επαναλειτουργίας τμήματος του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στην Ιεράπετρα, ζητείται να επανεξετασθεί η παραχώρηση προκειμένου να καλυφθούν και οι στεγαστικές ανάγκες του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., αναφέρει το Δ.Σ. Ιεράπετρας στην απόφασή του. Εξάλλου ο Δήμος Ιεράπετρας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υφιστάμενες ζημιές. Επίσης αποκλειστικά αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις δαπάνες επισκευής που θα κριθούν αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποιο παραχωρήθηκε το ακίνητο. Θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας, ήτοι ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, νερό, τηλεφωνία, καθαριότητα, φύλαξη, δημοτικά τέλη κ.λπ., στο ποσοστό που του αναλογεί.

Αναλαμβάνει και την υποχρέωση να έχει εγκαταστήσει στο ακίνητο που παραχωρείται κατά χρήση το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο, εντός διαστήματος ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χρησιδανείου.

Από το νέο σχολικό έτος

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Θανάσης Κατσαγκόλης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. θα λειτουργήσει το σχολικό έτος 2025-26 και ότι θα γίνει η σχετική ενημέρωση των γονέων για τη δυνατότητα εγγραφής των παιδιών τους στη νέα δομή.

Η δομή και το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που περιλαμβάνει τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου δίνει στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο Ειδικότητας με επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Πανελλαδικές εξετάσεις, διαγωνισμούς και προκηρύξεις του Δημοσίου, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ή να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα.

Ενδεικτικά, ειδικότητες που προσφέρονται στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. περιλαμβάνουν τους τομείς Γεωπονίας-Ανθοκομίας, Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής, Πληροφορικής, Ξυλουργικής και τεχνικές ειδικότητες, Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Τουρισμού.

Η διαφοροποιημένη-εξατομικευμένη διδασκαλία που αξιοποιείται στα ολιγομελή τμήματα, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, το συμπεριληπτικό περιβάλλον και οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές, που προσφέρει η νέα σχολική μονάδα που θα λειτουργήσει στην Ιεράπετρα, δίνει στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους, με σεβασμό στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντά τους και την αυτονομία τους.

Διευθυντής της νέας σχολικής μονάδας έχει οριστεί ήδη ο κ. Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης, πρώην Διευθυντής Εκπαίδευσης Χανίων, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση της εκπαίδευσης και 15ετή εμπειρία στη διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιεράπετρας, προωθώντας και υποστηρίζοντας δράσεις υπέρ της συμπερίληψης και της ίσης πρόσβασης στη γνώση.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος, και συγκεκριμένα τον ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ για την παραχώρηση του πρώην ΤΕΙ Ιεράπετρας, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ικανοποίηση του αιτήματος της ΔΔΕ Λασιθίου και τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη για την αμέριστη υποστήριξη της όλης διαδικασίας. Καίρια και καθοριστική ωστόσο υπήρξε και η παρέμβαση του Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη τόσο για την έγκριση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας, όσο και για την παραχώρηση του χώρου στέγασής του.

Η Δ.Δ.Ε. καλεί την κοινωνία του Λασιθίου να στηρίξει ενεργά το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ιεράπετρας, το οποίο έρχεται να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της περιοχής και να ενισχύσει το εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών τους, είπε ο κ. Κατσαγκόλης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ