Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες της Ιεράπετρας, η δημοτική παράταξη «Ιεράπετρα νέα Πορεία» τοποθετείται επί της πρόσφατης ανακοίνωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Χατζάκη σχετικά με τις καθυστερήσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας.

Η διοίκηση ενός Δήμου κρίνεται στην πράξη και στην ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις θεσμικές της υποχρεώσεις. Οι αλλαγές που επέφερε ο Νόμος 5056/2023 ήταν γνωστές σε όλους εγκαίρως. Η επίκληση του «φόρτου εργασίας» και των νομοθετικών μεταβολών δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο άλλοθι για τη δυσλειτουργία και την έλλειψη προετοιμασίας.

Τα σημεία που προκαλούν ανησυχία:

1.Ανεπαρκής Σχεδιασμός: Η Δημοτική Αρχή όφειλε να έχει θωρακίσει την Οικονομική Υπηρεσία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη κατάρτιση των οικονομικών στοιχείων, παρά τις όποιες θεσμικές αλλαγές.

2.Λανθασμένα Πρότυπα Σύγκρισης: Το επιχείρημα ότι «και άλλοι Δήμοι καθυστερούν» υποβαθμίζει το κύρος της Ιεράπετρας. Οι δημότες μας δεν συμβιβάζονται με το χαμηλότερο επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά απαιτούν πρωτοπορία, συνέπεια και αξιοπιστία.

3.Απουσία Χρονοδιαγράμματος: Η συνεργασία με νέα ελεγκτική εταιρεία είναι δικαίωμα της διοίκησης, όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως «λευκή επιταγή» για αόριστες αναμονές χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης.

4.Ελλιπής Λογοδοσία: Η ενσωμάτωση των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών απαιτούσε διαφάνεια και έγκαιρη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που δεν είδαμε να συμβαίνει στον βαθμό που επιβάλλεται.

Για εμάς, η διαφάνεια δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Διασφαλίζεται μόνο με δημοσίευση στοιχείων, συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών και δημόσια πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα του Δήμου.

Ως αντιπολίτευση, ασκούμε τον θεσμικό μας ρόλο με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και καλούμε τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει άμεσα:

1.Πότε ακριβώς θα εγκριθούν και θα δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις;

2.Ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται για την αποφυγή παρόμοιων καθυστερήσεων στο μέλλον;

Η Ιεράπετρα αξίζει μια διοίκηση αποτελεσματική και συνεπή. Η λογοδοσία δεν είναι προαιρετική επιλογή — είναι υποχρέωση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ