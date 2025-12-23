Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, αναδεικνύοντας τη σοβαρή και διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική επιβάρυνση που υφίσταται ο Δήμος Ιεράπετρας λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Την εν λόγω Κοινοβουλευτική Πρωτοβουλία συνυπογράφει και ο Βουλευτής Κοζάνης και Τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, «η Ιεράπετρα, η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, βρίσκεται τους τελευταίους μήνες υπό πρωτοφανή πίεση λόγω των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, από τις αρχές του 2025 έως σήμερα στην Κρήτη έχουν καταγραφεί πάνω από 16.524 αφίξεις, αριθμός που συνιστά αύξηση 282% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικά για την Ιεράπετρα, το φαινόμενο κορυφώθηκε το διάστημα Ιουλίου–Νοεμβρίου, με 554 άτομα να αποβιβάζονται στην περιοχή μέσα σε λίγους μήνες, απαιτώντας «τη διαρκή κινητοποίηση όλων των τοπικών αρχών». Η πίεση αυτή συνεχίζεται αμείωτη, καθώς μόνο τις τελευταίες ημέρες 114 ακόμη άτομα αποβιβάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας μέσα σε λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι παροδικό αλλά διαρκές και εντεινόμενο.

Η Ερώτηση υπογραμμίζει ότι η Ιεράπετρα δεν διαθέτει καμία κρατική δομή προσωρινής φιλοξενίας ή επίσημης υποδοχής, με αποτέλεσμα «ο Δήμος να επωμίζεται εξολοκλήρου το κόστος της πρώτης διαχείρισης». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Δήμος καλείται να καλύπτει «προσωρινή στέγαση, σίτιση, καθαριότητα, απολυμάνσεις, βασική υγειονομική φροντίδα, μεταφορές και κάθε άλλη αναγκαία υπηρεσία», μέχρι την οργανωμένη μεταφορά των ανθρώπων σε δομές της ενδοχώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Ερώτηση, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει ήδη δαπανήσει τουλάχιστον 40.000 ευρώ από ίδιους πόρους, χωρίς να έχει λάβει έως σήμερα καμία οικονομική ενίσχυση. Οι συνεχόμενες ροές οδήγησαν μάλιστα σε πλήρη εξάντληση της εγγεγραμμένης πίστωσης των 28.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2025, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αύξηση της σχετικής πίστωσης στα 54.937 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ήδη πραγματοποιηθείσες δαπάνες αλλά και οι επερχόμενες ανάγκες.

Στην Ερώτηση τονίζεται με έμφαση ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι απολύτως σαφές. Το άρθρο 195 του ν. 4662/2020 προβλέπει ρητά τη χρηματοδότηση των δήμων που επιβαρύνονται από μεταναστευτικές ροές, «ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν εντός των ορίων τους μονάδες προσωρινής φιλοξενίας». Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης της κας Σπυριδάκη στην Ολομέλεια, ο αρμόδιος Υφυπουργός είχε δηλώσει ότι «ο Δήμος Ιεράπετρας μπορεί να ζητήσει και να αποζημιωθεί».

Παρά ταύτα, όπως σημειώνεται, «δεν έχει δοθεί έως σήμερα καμία χρηματοδότηση στον Δήμο Ιεράπετρας», ο οποίος συνεχίζει να σηκώνει μόνος του το βάρος ενός φαινομένου που υπερβαίνει τις δυνατότητές του και «συνδέεται άμεσα με την απουσία οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού». Η καθυστέρηση αυτή, επισημαίνεται, δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και επηρεάζει την κοινωνική συνοχή και την καθημερινότητα των δημοτών.

Με την εν λόγω Κοινοβουλευτική Πρωτοβουλία, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: