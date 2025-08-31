Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η καταγγελία του προέδρου της Κοινότητας Καβουσίου κ. Γιάννη Ψύλλου σχετικά με έργο αγροτικής οδοποιίας που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας, το έργο προέβλεπε τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων μήκους 8.115 μέτρων στις Κοινότητες Γδοχίων, Μύρτους και Καβουσίου. Από αυτά, 4.025 μέτρα αναλογούσαν στο Καβούσι, δηλαδή το πενήντα τα εκατό του συνολικού έργου. Και όμως, όπως καταγγέλλεται, στο Καβούσι δεν έπεσε ούτε ένα μέτρο τσιμέντου! Η εργολαβία, που ξεκίνησε στις 19 Απριλίου 2023 και ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, κόστισε 461.296,73 ευρώ και έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά ταύτα το Καβούσι έμεινε χωρίς μέτρο τσιμεντόστρωσης αλλά με πολλά αναπάντητα ερωτήματα !

Η δικαιολογία που προέβαλε ο Δήμος Ιεράπετρας – ότι δήθεν υπήρξε διαφοροποίηση εργασιών στη Γδοχιά – καταρρίπτεται, καθώς δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν ότι οι εργασίες εκεί συμφωνούν με τη μελέτη. Τι λοιπόν απέγιναν τα 1.610 κυβικά σκυροδέματος που “εξαφανίστηκαν” από το Καβούσι; Είναι ένα ερώτημα που θέτει στη καταγγελία του ο πρόεδρος της Κοινότητας. Η Κοινότητα απαιτεί να ερευνηθεί άμεσα η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες για την κατάφωρη αλλοίωση του φυσικού αντικειμένου, ενός έργου που είχε εγκριθεί και πληρωθεί με ευρωπαϊκά χρήματα! Το θέμα παίρνει πλέον διαστάσεις σκανδάλου, καθώς η προηγούμενη δημοτική αρχή το είχε προβάλει ως «σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας». Σήμερα όμως, το ερώτημα που τίθεται είναι αμείλικτο: Ποιος στέρησε από το Καβούσι 1.610 κυβικά σκυροδέματος και γιατί; Ποιος θα λογοδοτήσει για τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων που δαπανήθηκαν χωρίς να υλοποιηθεί το έργο; Οι κάτοικοι του Καβουσίου απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις.

Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης