Απάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσαν η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, και ο Βουλευτής Βοιωτίας Γιώργος Μουλκιώτης, σχετικά με τη σοβαρή και διαρκή υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, απέστειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μια απάντηση, η οποία αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και δεσμεύσεις και επιβεβαιώνει ότι, παρά τη θεσμική γνώση του προβλήματος, η Ιεράπετρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται χωρίς ουσιαστικές λύσεις.

Στην Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές αποτυπώθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο ότι το Α.Τ. Ιεράπετρας λειτουργεί με έλλειμμα προσωπικού που προσεγγίζει το 40%, αποτέλεσμα μεταθέσεων, αποσπάσεων και συνταξιοδοτήσεων χωρίς αναπλήρωση. Αναδείχθηκε η αδυναμία κάλυψης βασικών υπηρεσιακών αναγκών, η εξουθένωση του προσωπικού και η ουσιαστική αποδυνάμωση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., η οποία από οκτώ αστυνομικούς έχει απομείνει με μόλις δύο. Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης μιας περιοχής με έντονη αγροτική, τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, αλλά και η πρόσθετη επιβάρυνση από τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών.

Η απάντηση του Υπουργείου, ωστόσο, επιβεβαιώνει την πλήρη απουσία πολιτικής βούλησης. Δεν δίνεται ούτε ένας συγκεκριμένος αριθμός για το πόσοι αστυνομικοί υπηρετούν σήμερα στο Α.Τ. Ιεράπετρας και πόσοι προβλέπονται οργανικά. Αντί απαντήσεων, παρατίθενται γενικόλογες αναφορές σε «συνολικό σχεδιασμό», «δυναμική κατανομή προσωπικού» και στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο νομού, που δεν απαντούν στο πραγματικό πρόβλημα.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η στάση του Υπουργείου απέναντι στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ιεράπετρας, όπου αποφεύγεται κάθε δέσμευση, κάθε χρονοδιάγραμμα και κάθε συγκεκριμένο μέτρο ενίσχυσης. Την ίδια στιγμή, η μεταναστευτική επιβάρυνση της περιοχής αγνοείται πλήρως, παρότι αποτέλεσε βασικό σκέλος της Ερώτησης.

Η απάντηση δεν δίνει λύσεις. Δίνει μόνο υπεκφυγές.

«Όταν ένα Αστυνομικό Τμήμα λειτουργεί με σχεδόν 40% λιγότερο προσωπικό, δεν μιλάμε για “δυναμικούς αριθμούς”, αλλά για κρατική εγκατάλειψη. Όταν το Υπουργείο αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και περιορίζεται σε γενικόλογες διαβεβαιώσεις, τότε δεν έχουμε απλώς αδράνεια – έχουμε συνειδητή επιλογή.

Η Ιεράπετρα δεν είναι αριθμός σε πίνακα, ούτε περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Οι πολίτες της έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια και οι αστυνομικοί της δικαίωμα να εργάζονται με όρους αξιοπρέπειας», δήλωσε χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.