Σε μια καθοριστική κίνηση για τη θωράκιση των υδάτινων πόρων της Ιεράπετρας και του Λασιθίου προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, θέτοντας ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου της υφαλμύρινσης στις πηγές της Μαλαύρας. Μετά από στοχευμένη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση εξειδικευμένης γεωφυσικής έρευνας στην περιοχή. Η απόφαση αυτή, που έλαβε τον αριθμό 1368/2025, αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επιστημονική διάγνωση ενός προβλήματος που απειλεί άμεσα την αγροτική οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Σε δήλωσή του για το θέμα, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης υπογράμμισε την τεράστια σημασία του έργου, επισημαίνοντας πως οι πηγές της Μαλαύρας αποτελούν τον κύριο τροφοδότη του Φράγματος Μπραμιανών, μεταφέροντας ετησίως περίπου 7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η διασφάλιση της ποιότητας αυτού του νερού είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς από αυτό εξαρτάται η άρδευση περισσότερων από 30.000 στρεμμάτων παραγωγικής γης στην Ιεράπετρα. Στόχος της Περιφέρειας, όπως εξήγησε, είναι να δοθούν οριστικές απαντήσεις στα αίτια της υφαλμύρινσης, ώστε να προστατευτεί το εισόδημα των παραγωγών και η βιωσιμότητα των καλλιεργειών απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η ανάγκη για τη μελέτη προέκυψε μετά τη διαπίστωση ισχυρής παρουσίας αλάτων στα νερά των πηγών, φαινόμενο που οι τεχνικές υπηρεσίες αποδίδουν σε πιθανή ρωγμή στην υφιστάμενη κουρτίνα τσιμεντενέσεων. Η αστοχία αυτή φαίνεται να επιτρέπει τη διείσδυση θαλασσινού νερού στην υδρομαστευτική τάφρο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα. Ο βασικός στόχος της ανάθεσης είναι η πλήρης χαρτογράφηση της στρωματογραφίας στην περιοχή βόρεια της τάφρου και ο ακριβής εντοπισμός των ζωνών από τις οποίες εισέρχεται το θαλασσινό νερό.

Η σημασία της Μαλαύρας για την Ιεράπετρα είναι στρατηγικής φύσεως, καθώς το νερό της διοχετεύεται μέσω ενός αγωγού μήκους 27 χιλιομέτρων απευθείας στον ταμιευτήρα των Μπραμιανών. Σε περιόδους έντονης λειψυδρίας, η συνεισφορά της πηγής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της στάθμης του φράγματος, ωστόσο η πρόσφατη άνοδος της αγωγιμότητας σε επίπεδα που αγγίζουν υψηλά ποσοστά έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Καλλιέργειες όπως οι πιπεριές και άλλα κηπευτικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην αλατότητα, και η συνέχιση της τροφοδοσίας με υφάλμυρο νερό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες ζημιές.

Με την έγκριση της μελέτης, η οποία έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Λασιθίου για το 2025, ανοίγει ο δρόμος για την εξεύρεση τεχνικής λύσης. Η γεωφυσική έρευνα θα παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να σχεδιαστούν οι νέες παρεμβάσεις αποκατάστασης της στεγανότητας, διασφαλίζοντας ότι η Μαλαύρα θα συνεχίσει να προσφέρει γλυκό νερό στην καρδιά της κρητικής γεωργίας. Η πρωτοβουλία αυτή του Γιάννη Ανδρουλάκη αντανακλά την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση των υδάτων, σε μια εποχή που κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη για την επιβίωση του τόπου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ