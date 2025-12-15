Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Ελευθερίου στον φερώνυμο και κατάμεστο από πιστούς Ιερό Ναό της παλαιάς πόλης της Ιεράπετρας, που αποτελεί το βόρειο κλίτος του ιστορικού ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, παρεκκλησίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον ενάρετο βίο, τη δράση και το μαρτυρικό τέλος του αγίου Ελευθερίου, σημειώνοντας ότι σε νεαρά ηλικία έλαβε τους τρεις βαθμούς της ιερωσύνης και ως Επίσκοπος Ιλλυρικού με έδρα τον Αυλώνα της Αλβανίας υπήρξε «σκεύος εκλογής» και «δοχείον» του Αγ. Πνεύματος, κεχαριτωμένος και χαρισματούχος, καθώς ποίμανε με θείο ζήλο, ευσέβεια, σύνεση και σοφία το ποίμνιό του και με τη διδασκαλια του θείου λόγου μετέστρεψε πολλούς εθνικούς από τα άψυχα είδωλα στη χριστιανική πίστη. Επίσης μίλησε για τα αλλεπάλληλα βασανιστήρια που υπέστη ο λαοφιλής άγιος κατά τον μεγάλο διωγμό του Αδριανού Αιλίου κατά των χριστιανών που ο Θεός τον φύλαξε ασινή, καθώς και στο μαρτύριο του με αποκεφαλισμό αλλά και της μητρός του Αγίας Ανθίας, η οποία παρακολουθούσε και τον στήριξε για να φυλάξει την πίστη του και να αξιωθεί του μαρτυρίου για τον Χριστό.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ακόμα ότι είναι μεγάλη ευλογία η παρουσία αποτμήματος του ιερού λειψάνου του εορταζομένου αγίου, το οποίο φυλάσσεται στό Ι. Μ. Ναό του Αγίου Γεωργίου, που μαρτυρεί τη ζωντανή παρουσία των αγίων της Εκκλησίας, που αποτελούν ισχυρούς πρεσβευτές μας ενώπιον του θρόνου του Θεού.

Αναφερόμενος στην ιστορία του πανηγυρίζοντος ναού, σημείωσε ότι συνδέεται άρρηκτα με τη μαρυρική πορεία των προγόνων μας, καθώς κτίσθηκε τα χρόνια της Ενετοκρατίας και λειτούργησε ως ορθόδοξος ναός έως την Τουρκοκρατία οπότε μετετράπη σε τζαμί, και στις αρχές του 20ού αι., με την αποχώρηση των Τούρκων από την Ιεράπετρα, ξανάγινε ορθόδοξος ναός. Με πρωτεργάτη τον Επίσκοπο Ιεράς και Σητείας Αμβρόσιο Σφακιανάκη, που τέλεσε Δοξολογία για την απελευθερωση στον ναό, το βόρειο κλίτος αφιερώθηκε στον άγιο της Ελευθερίας, τον Άγιο Ελευθέριο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της πατρίδος μας από τον πολυχρόνιο τουρκικό ζυγό, το νότιο κλίτος στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, στον οποίο ήταν αφιερωμένος αρχικά ο ναός, και πολλά χρόνια αργότερα το κεντρικό θυσιαστήριο εγκαινιάστηκε επ᾽ ονόματι της Ζωοδόχου Πηγής.

Τέλος, ο Σεβ. κ. Κύριλλος παρότρυνε, καθώς ετοιμαζόμαστε σε λίγες ημέρες να εορτάσουμε τη Σάρκωση του Θεού, που αποτελεί την άκρα συγκατάβαση και φιλανθρωπία Του για τη δική μας σωτηρία και τη «Μητρόπολη των εορτών», να παρακαλέσουμε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ελευθέριο, που είναι ο προστάτης των εγκύων γυναικών και των φυλακισμένων, να χαρίζει σε όλους μας σωματική και πνευματική ελευθερία, να μας ελευθερώσει από τα δεσμά των παθών, των λαθών και των αδυναμιών μας, και να ελευθερώσει όλους τους σκλαβωμένους ανθρώπους και λαούς και βέβαια τις έγγυες γυναίκες.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Αθανάσιος Ταρλαντέζος, Εφημέριος και προϊστάμενος του Ι. Μ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν o Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης και κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της πόλης.

Ακολούθησε δεξίωση για όλο το εκκλησίασμα στην αίθουσα του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου.