Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι η γιορτινή εκδήλωση για το ανάμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου μεταφέρεται για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Τα καταστήματα της πόλης θα είναι ανοιχτά το απόγευμα από τις 17:00, ώστε όλοι να ζήσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.
Κέντρο Ιεράπετρας Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
Ώρα φωταγώγησης: 17:00
Η πόλη γεμίζει χρώματα και χαρά: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, γιορτινά κεράσματα, δραστηριότητες & εκπλήξεις για τα παιδιά.
Ελάτε να ανάψουμε μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ιεράπετρας και να δώσουμε όλοι το πιο ζεστό ξεκίνημα στη φετινή γιορτινή περίοδο!
Στηρίζουμε την πόλη μας – στηρίζουμε την τοπική αγορά
Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας