Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι η γιορτινή εκδήλωση για το ανάμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου μεταφέρεται για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Τα καταστήματα της πόλης θα είναι ανοιχτά το απόγευμα από τις 17:00, ώστε όλοι να ζήσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Κέντρο Ιεράπετρας Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Ώρα φωταγώγησης: 17:00

Η πόλη γεμίζει χρώματα και χαρά: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, γιορτινά κεράσματα, δραστηριότητες & εκπλήξεις για τα παιδιά.

Ελάτε να ανάψουμε μαζί το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ιεράπετρας και να δώσουμε όλοι το πιο ζεστό ξεκίνημα στη φετινή γιορτινή περίοδο!

Στηρίζουμε την πόλη μας – στηρίζουμε την τοπική αγορά

Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας