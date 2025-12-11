Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Χριστούγεννα – Πρωτούγεννα» για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο κ.Δημήτριος Μιχελάρος, Συντονιστής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιεράπετρας ανέφερε:

“Με αφορμή τη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Χριστούγεννα – Πρωτούγεννα» τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια για την ενίσχυση των ευάλωτων οικογενειών του τόπου μας.



Ιδιαίτερη ευχαριστία στις Σχολές Χορού Δημήτρη Καπαράκη για τη δημιουργική τους παρουσία, καθώς και στους καλλιτέχνες Γιάννη Λεμονάκη, Στέλιο Μακρόπουλο και τους Αδελφούς Στεφανάκη για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους.



Ευχαριστούμε επίσης την κ. Βλάσση Ελένη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια & εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας & Awards, καθώς και τον Δήμο Ιεράπετρας για τη συνδιοργάνωση και τη σταθερή στήριξη στο κοινωνικό έργο μας.

Η συμμετοχή όλων αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αλληλεγγύης και της προσφοράς που χαρακτηρίζουν την Ιεράπετρα, ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών”.



