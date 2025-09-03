Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τη φετινή χριστουγεννιάτικη διοργάνωση «SantaGerapetros 2025», με όραμα η Ιεράπετρα να καταστεί ένας από τους κορυφαίους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να βιώσουν μια εορταστική ατμόσφαιρα αντίστοιχη εκείνης άλλων περιοχών αλλά και να δώσει μια επιπλέον ώθηση στην τοπική μας οικονομία.

Η περσινή εορταστική περίοδος, χάρη στις προσπάθειες του Δήμου και εκατοντάδων εθελοντών, έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού και πολιτιστικού θεσμού. Η ανταπόκριση πολιτών και επισκεπτών υπήρξε συγκινητική και τα χαμόγελά τους αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη επιβράβευση για όλους όσοι εργάστηκαν για αυτόν τον σκοπό.

Ο φετινός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Εορταστικό στολισμό

Εργαστήρια κατασκευής στολιδιών

Εορταστικές εκδηλώσεις και δρώμενα

Χριστουγεννιάτικη αγορά

Επαγγελματική προβολή του brand «SantaGerapetros» σε όλη την Κρήτη, με στόχο την ανάδειξη της Ιεράπετρας ως γιορτινό προορισμό

Διαγωνισμός στολισμού κατοικίας και βιτρίνας

Δίκτυο επιχειρήσεων “SantaGerapetros 2025”

Ο Δήμος Ιεράπετρας καλεί επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής να στηρίξουν τη φετινή διοργάνωση μέσω χορηγιών, ενισχύοντας ενεργά αυτήν τη συλλογική προσπάθεια. Οι χορηγοί θα απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη προβολής σε έντυπο και ψηφιακό υλικό, στα κοινωνικά δίκτυα, στα τοπικά ΜΜΕ και στην οθόνη της κεντρικής πλατείας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Συνημμένο διατίθεται ενημερωτικό υλικό με αναλυτικές πληροφορίες για τα πακέτα χορηγιών.

“O θεσμός « SantaGerapetros » αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την τοπική ανάπτυξη, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών, την ενίσχυση της χριστουγεννιάτικης περιόδου και την τόνωση της τοπικής αγοράς.” δήλωσε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα. Φωτεινή Περακάκη δήλωσε: «Το SantaGerapetros δεν είναι μόνο μια γιορτή· είναι μια ευκαιρία για τον τόπο μας να αναπτυχθεί, να υποδεχθεί επισκέπτες και να δημιουργήσει μια νέα εποχική ταυτότητα που θα φέρνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας».

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δήμος Ιεράπετρας – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Δήμος Ιεράπετρας – Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού

Email: [email protected]

Instagram: @santagerapetros

Facebook: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ιεράπετρας

Τηλέφωνο:+30 6947317494, +30 6942422422