Ο Δήμος Ιεράπετρας ανταποκρινόμενος στο πανελλαδικό κάλεσμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) ενημερώνει τους πολίτες ότι μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετέχει στην πανελλήνια κινητοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συμβολικό κλείσιμο των Δημοτικών Υπηρεσιών την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απόφασης της Κ.Ε.Δ.Ε. και διαμαρτυρίας κατά της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, με στόχο την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης (ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) θα παραμείνουν κλειστές ΟΛΕΣ οι Δημοτικές Υπηρεσίες καθώς και οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης θα συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί από την Κ.Ε.Δ.Ε. έξω από τη Βουλή των Ελλήνων την ίδια ημέρα, διεκδικώντας μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά, τη λειτουργία των Δήμων όλης της χώρας.

Επιπλέον ο Δήμαρχος θα παρευρεθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί εκτενώς και θα παρθούν αποφάσεις, παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, πάνω στο περιεχόμενο του νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός δόθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. προς τους Δήμους τις προηγούμενες ημέρες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ