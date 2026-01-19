Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, η όπερα ταξιδεύει σε πέντε περιοχές της Κρήτης στους νομούς Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, καθώς και σε τρία νησιά των Κυκλάδων, την Πάρο, την Τήνο και τη Σύρο, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος διακαλλιτεχνικής εκπαίδευσης Όπερα σε 3 τάξεις των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, έχοντας υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και έχει ως κεντρικό άξονα ένα νέο, πρωτότυπο έργο μουσικού θεάτρου με τίτλο Teen e-όπερ@;. Τα σχολεία του Δήμου Ιεράπετρας τα οποία συμμετέχουν είναι το 2ο Γυμνάσιο και το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική ένταξη της όπερας και του μουσικού θεάτρου στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης, μέσα από μια βιωματική, δημιουργική και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν. Χορηγός του προγράμματος είναι η Εθνική Τράπεζα και χορηγός μεταφορών η Attica Group.

Μέσω του Teen e-όπερ@; οι σχολικές τάξεις θα συμμετάσχουν ενεργά σε μια συλλογική διαδικασία εκμάθησης και δημιουργίας. Το έργο φέρνει στο προσκήνιο τη σκέψη, τη φωνή και τον εσωτερικό κόσμο των εφήβων, μετατρέποντας στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους σε κοινή καλλιτεχνική εμπειρία. Η μουσική και το κείμενο συνδυάζουν στοιχεία σύγχρονης και πειραματικής όπερας, σωματικά κρουστά (body percussion), χορικό λόγο και ηλεκτροακουστικές πρακτικές, με τη χρήση προηχογραφημένων και επεξεργασμένων ήχων. Τα ηχητικά αυτά επίπεδα συνυπάρχουν ζωντανά επί σκηνής με τον σωματικό και φωνητικό ήχο των μαθητών/τριών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη μουσική εκπαίδευση. Η μουσική τεχνολογία λειτουργεί ως ενεργό εργαλείο δραματουργίας, δημιουργώντας ηχοτοπία και περιβάλλοντα που κινούνται ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη φαντασία, με σταθερό άξονα τον μονόλογο των εφήβων.

Μέσα από εβδομαδιαίες συναντήσεις εντός του σχολικού ωραρίου, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής και καλλιτεχνικής ομάδας, οι τάξεις που θα συμμετάσχουν θα γνωρίσουν τα βασικά εργαλεία, τις αισθητικές αρχές και τη φιλοσοφία της όπερας και θα εργαστούν σταδιακά για την προετοιμασία της παράστασης, η οποία θα παρουσιαστεί τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Το πρόγραμμα Όπερα σε 3 τάξεις έρχεται να μετατρέψει τη σχολική τάξη σε χώρο καλλιτεχνικής έρευνας και έκφρασης, καλλιεργώντας την αυτονομία, τη φαντασία και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών, συνδέοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική διαδικασία με τον σύγχρονο τρόπο σκέψης και εμπειρίας των εφήβων.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Όπερα σε 3 τάξεις

Πρόγραμμα διακαλλιτεχνικής εκπαίδευσης για Γυμνάσια

στην Κρήτη και σε νησιά των Κυκλάδων

Ιανουάριος – Μάιος 2026

Τάξεις: Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

Διάρκεια προγράμματος: 4 εβδομάδες

Εκπαιδευτική και καλλιτεχνική ομάδα: Μάρω Κωνσταντινοπούλου, Ειρήνη Τζαμτζή, Zωή Τσακωνιάτη, Ελεωνόρα Ζαχαριά, Αμαλία Μπελιά, Νίκος Αντωνόπουλος, Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη, Κυριακή Κουντούρη

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.