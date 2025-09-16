Την Παρασκευή 12/9 ολοκληρώθηκε το φετινό 7ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπύτνης και Σητείας.

Το σχολείο ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου και διήρκεσε 15 μέρες, Υλοποιήθηκε στις σύγχρονες αίθουσες του Κέντρου Πολιτιστικής Μέριμνας με συμμετοχή 24 αλλοδαπών μαθητών καταγόμενων από 10 διαφορετικές χώρες (Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Σερβία, Ιταλία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρωσία, ΗΠΑ και Αυστρία).

Οι συμμετέχοντες καλωσορίστηκαν από τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, συνομίλησαν μαζί του σε ευχάριστο κλίμα και δέχτηκαν δώρα καλωσορίσματος, βιβλίο με Θρησκευτικές διαδρομές της Κρήτης και μια εικόνα της Παναγίας Ακρωτηριανής, που ο ίδιος τους πρόσφερε. Επίσης, ήταν έκπληξη για αυτούς η παρουσία της βουλευτή Λασιθίου κας Κατερίνας Σπυριδάκη, η οποία επισκέφτηκε το σχολείο και συζήτησε μαζί τους δείχνοντας ενδιαφέρον για την εμπειρία συμμετοχής τους στα μαθήματα.

Αυτές οι 15 μέρες ήταν για τους συμμετέχοντες ένα ταξίδι στον ελληνικό πολιτισμό, την κρητική φύση, την κρητική διατροφή, την ελληνική ιστορία και παράδοση. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας διάρκειας 40 ωρών, καθώς δημιουργήθηκαν 4 τμήματα ελληνομάθειας διαφορετικών επιπέδων Α1/Α2/Β2/Γ1 με διδάσκοντες την κα Ρένα Αχλάτη, την κα Ελένη Παϊσανίδη, την κα Χριστίνα Χατζημαρκάκη και τον κο Μανώλη Πετάση. Επιπλέον, συμμετείχαν σε μαθήματα κρητικών χορών που προσφέρθηκαν σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Ιεράπετρας «Κρητικός Χορός» και τη χοροδιδάσκαλο κα Κατερίνα Βαγγέλα. Μάλιστα, στο πλαίσιο των μαθημάτων χορού έγινε παρουσίαση παραδοσιακών κρητικών φορεσιών.

Είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις παρασκευής παραδοσιακών κρητικών εδεσμάτων από τις ντόπιες νοικοκυρές κα Δέσποινα Αχλάτη και κα Ευγενία Κοπανάκη στο χώρο του σχολείου αλλά και από τη συντοπίτισσα σεφ κα Μαριάννα Δημογεροντάκη στην αίθουσα «Γεώργιος Καραβελάκης» του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη. Στο ίδιο γαστρονομικό πλαίσιο, απόλαυσαν μάθημα γευσιγνωσίας ελαιολάδου με τον οικοτέχνη Γιώργο Τομαδάκη αφού πρώτα περιηγήθηκαν σε υπεραιωνόβιες ελιές και στο βοτανικό περιβόλι του.

Πήραν μια δυνατή γεύση κρητικής φύσης καθώς. Συγκεκριμένα, διέσχισαν το φαράγγι της Κατσικαντάρας στον Πύργο Καλού Χωριού, ανηφόρισαν από την Ανατολή στον Τίμιο Σταυρό και από κει στον αρχαιολογικό χώρο του Γαϊδουροφά όπου και ξεναγήθηκαν από τον αρχαιολόγο κο Γιάννη Παπαδάτο, απόλαυσαν την ομορφότερη και εντυπωσιακότερη πεζοπορική διαδρομή του δήμου μας, Μοναστηράκι-Θρυπτή και απόλαυσαν την απίστευτη παραλία στο Μαριδάκι αφού πρώτα κάλυψαν πεζοπορώντας την παραλιακή διαδρομή από τον Τσούτσουρο προς το γραφικό χωριό.

Παρακολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου «Αλλαξε ο Μανωλιός» που οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, Γονιών και Φίλων Ιεράπετρα «Ιωάννης Σουργιαδάκης» και αγόρασαν το βιβλίο ενισχύοντας οικονομικά με αυτόν τον τρόπο τις προσπάθειες του Συλλόγου.

Ήταν ένα ταξίδι στη γνήσια Κρήτη γεμάτο με αυθεντικές εμπειρίες που άφησαν στους συμμετέχοντες τις καλύτερες εντυπώσεις. Δημιουργήσαμε νέους φίλους για την περιοχή μας, νέους λάτρεις του κρητικού τρόπου ζωής και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το επόμενο καλοκαίρι.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του σχολείου, όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα που συνεργάστηκαν εντός και εκτός αίθουσας και με χαμόγελο παρείχαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στους μαθητές μας. Επίσης νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τόσο τον Δήμο Ιεράπετρας για την προσφορά στους μαθητές μας αναμνηστικού βιβλίου για την πόλη μας όσο και το Οινοποιείο ΚΤΗΜΑ ΤΟΠΛΟΥ για την προσφορά κρασιού για μια εκδήλωση και ως αναμνηστικό.

Το 7ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας έριξε την αυλαία και πλέον όλοι, μαθητές και συντελεστές, ανυπομονούμε για το επόμενο, το 8ο Θερινό Σχολείο, με έναρξη στα τέλη Αυγούστου του 2026.

7ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας