Το Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Α’ Βοηθειών (14/9) και διοργανώνει Επίδειξη Α’ Βοηθειών, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας (Ισόγειο).



Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της έγκαιρης και σωστής παροχής πρώτων βοηθειών στην καθημερινή ζωή.



Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιεράπετρας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν βασικές τεχνικές και δεξιότητες που μπορούν να σώσουν μια ζωή.



Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εθελοντή Κλεάνθου Ροδουσάκη, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής για την προσφορά, την αφοσίωση και το ήθος του.



Ενημερώσου, εκπαιδεύσου και γίνε η βοήθεια όταν κάθε δευτερόλεπτο μετράει!