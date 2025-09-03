Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης υποδέχθηκε στο Δημαρχείο τον Πρόεδρο του Συλλόγου «Αλσατία – Κρήτη» κ. Ζαν-Κλωντ Σβέντεμαν.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παράδοση υγειονομικού υλικού προς δομές του Δήμου Ιεράπετρας, μία σημαντική προσφορά του Προέδρου και των μελών του Συλλόγου, που αποδεικνύει έμπρακτα το συνεχές ενδιαφέρον και τη στήριξή τους ως φίλοι της Ιεράπετρας.

Ο Δήμαρχος κ. Φραγκούλης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Σβέντεμαν και το Σύλλογο «Αλσατία – Κρήτη» για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις ενισχύουν δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης.

Παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Χατζάκης και Εμμανουήλ Τζώρτζης καθώς και η Δημοτική Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Κυριακή Δασενάκη.