Ο Δήμος Ιεράπετρας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού για την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής, προχωρά στη διοργάνωση ανοικτής διαβούλευσης με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το μέλλον του τουρισμού στον τόπο μας.

Η διαβούλευση αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων, προτάσεων και ιδεών από πολίτες, επαγγελματίες και φορείς, ώστε να καθοριστούν οι κατευθύνσεις για:

την τουριστική ανάπτυξη της Ιεράπετρας,

τη διαχείριση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αναδύονται,

το μάρκετινγκ και το branding του προορισμού με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ταυτότητάς του.

Η διαβούλευση λαμβάνει μέρος στο πλαίσιο του έργου Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ταυτότητα Προορισμού για το Δήμο Ιεράπετρας με ανάδοχο της εταιρεία CK Strategies και την επιστημονική επίβλεψη του Δρ. Σωτήρη Βαρελά Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, Διευθυντή Εργαστηρίου Τουριστικής Αριστείας Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η συμβολή όλων σας είναι καθοριστική, καθώς η επιτυχία μιας στρατηγικής για τον τουρισμό της Ιεράπετρας στηρίζεται στη συμμετοχή και τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, των επαγγελματιών και των θεσμικών φορέων.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προτάσεις σας, προκειμένου η Ιεράπετρα να διαμορφώσει ένα δυναμικό και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, αντάξιο της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυσικού της πλούτου.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την 15-09-2025 και ώρα 17.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δήμο Ιεράπετρας:

email:[email protected] ή στο τηλέφωνο 2842340313.