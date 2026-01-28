Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Εμμανουήλ Τζώρτζη, συμμετείχαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, με θέμα συζήτησης τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε παρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, ο Γενικός Διευθυντής Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης Γεώργιος Αγαπάκης ανέλυσε τα δεδομένα ως προς το συγκεκριμένο έργο και τις προοπτικές υλοποίησής του.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

« ο Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του νησιού και ιδιαίτερα της Νότιας Κρήτης. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών και να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις, ώστε το έργο να περάσει άμεσα στη φάση της υλοποίησης. Σε ότι αφορά το Δήμο μας, ο ΝΟΑΚ αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή που θα συνδέσει την Ιεράπετρα με το νέο αεροδρόμιο, που θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, θα βελτιώσει την προσβασιμότητα, θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό και θα συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας, αλλά και της Κρήτης συνολικά».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακόμη οι Δήμαρχοι, Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκέρογλου, Γόρτυνας Μιχαήλ Κοκολάκης, Αρχανών Αστερουσίων Εμμανουήλ Κοκοσάλης, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο αντιδήμαρχος Φαιστού Γεώργιος Ντισπυράκης εκ μέρους του Δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νικόλαος Συριγωνάκης καθώς και οι βουλευτές Ηρακλείου Ελευθέριος Αυγενάκης και Φραγκίσκος Παρασύρης.